Pokémon-inspiriertes Spiel Temtem angekündigt

By

Das Studio hinter Immortal Redneck, Crema Games, hat ein neues Spiel angekündigt, das via Kickstarter finanziert werden soll. Der von Pokémon inspirierte Titel Temtem soll ein Multiplayer-Spiel werden, dessen Fokus auf dem Sammeln von Kreaturen liegt. Die Kampagne dazu startet am 29. Mai 2018. Folgendes steht in der Videobeschreibung des Trailers auf YouTube:

Sucht zusammen mit eurem Temtem-Trupp nach Abenteuern auf dem bezaubernden Airborne-Archipel. Fange jedes Temtem, kämpfe gegen andere Trainer, modifiziere dein Haus, schließe dich dem Abenteuer eines Freundes an und entdecke diese lebendige Online-Welt.

Eine Plattform für Temtem ist bisher nicht bekannt.

via Gematsu