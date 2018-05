Termin und neuer Trailer zu Smoke and Sacrifice

Entwickler Solar Sail Games hat den Veröffentlichungstermin des Survival-RPGs Smoke and Sacrifice auf den 31. Mai 2018 festgelegt. Dann erscheint das Spiel, das von Hand illustriert wurde, für PCs und Nintendo Switch. Im Laufe des Jahres folgen Versionen für PS4 und Xbox One.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter auf der Suche nach dem Schicksal ihres Kindes. In der dunklen, fantastischen Welt des Spiels streifen groteske Pflanzen und Tiere umher und es herrschen harsche gesellschaftliche Regeln. Mit Elementen aus modernen Überlebensklassikern entwickelt Smoke and Sacrifice das Genre weiter und integriert eine zutiefst persönliche Geschichte und ein komplexes Ökosystem. Lebewesen altern, paaren sich und pflanzen sich fort, sie jagen einander – es entsteht eine lebende Welt. Nur durch das Zähmen dieser Wildnis kann Sachi es schaffen, das Geheimnis im Inneren des Spiels zu entwirren.