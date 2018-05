Splatoon 2: Gameplay-Material aus der Octo Expansion

By

Dank Nintendo können wir in einem kurzen Video einen weiteren Blick auf die kommenden Inhalte der Octo Expansion von Splatoon 2 werfen. Dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Inhalt, der eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne beinhaltet. Ihr spielt dabei als Agent 8, eine Figur, die wie ein Oktoling aussieht.

Mit einer Amnesie erwacht Agent 8 in einer U-Bahn-Station, in der sich ein zwielichtiges Testgelände befindet. Insgesamt 80 verschiedene Testeinrichtungen werden durch ein U-Bahn-Netz verbunden. Dabei trefft ihr auf viele bekannte Gesichter, die einen neuen Blick auf die Geschichte von Splatoon 2* werfen. Wer die Herausforderungen meistern sollte und aus dem Untergrund entkommt, der darf zukünftig als Oktoling in Mehrspieler-Schlachten spielen.

Die Octo Expansion kostet 19,99 Euro und wird im Sommer 2018 erscheinen.

