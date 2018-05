Conception: Please Have My Baby erhält TV-Anime

Wie Spike Chunsoft bekanntgab, wird im Oktober dieses Jahres eine Animeumsetzung des Dungeon-Crawlers Conception: Ore no Kodomo wo Undekure! (Conception: Please Have My Baby!) im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Als Animationsstudio wird hierbei Gonzo genannt.

Keitarou Motonaga (Date A Live, Jormungand) übernimmt die Regie des Projektes und Yuuko Kakihara (Aikatsu Friends!) wird für die Serienzusammensetzung zuständig sein. Das ursprüngliche Charakterdesign stammt von Shinichirou Otsuka (Re: Zero) und das Charakterdesign der Animation übernimmt Yousuke Okuda (Is the Order a Rabbit?). Bei der musikalischen Untermalung hat man sich für Masato Koda (KonoSuba, Knight’s & Magic) entschieden.

Die offizielle Seite und ein Twitter-Account zum Anime sind bereits online. Die Handlung zu Conception lautet wie folgt:

Itsuki ist Student, bekannt für relativ kühle Statements und seinen Sinn für Gerechtigkeit. Eines Tages ruft seine Cousine Mahiru ihn an und sagt ihm, dass sie glaubt, schwanger zu sein. Plötzlich öffnet sich ein Tor in die Welt Granvania. Um Granvania zu retten und in seine Welt zurückzukehren muss Itsuki mit zwölf Damen Kinder zeugen. „Hoshi no Ko“, also „Star Children“.

Das Rollenspiel erschien 2012 exklusiv für PlayStation Portable, allerdings nur in Japan. Dank Atlus USA fand der Nachfolger Conception II: Children of the Seven Stars seinen Weg in den Westen. Es wurde 2014 in Nordamerika und Europa auf PlayStation Vita und Nintendo 3DS veröffentlicht. 2016 folgte eine Steam-Version.

