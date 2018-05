Stardew Valley: Mehrspielermodus ist endlich spielbar

By

Seit Monaten warten Fans mehr als gespannt auf den Mehrspielermodus zum Mega-Hit Stardew Valley. Entwickler Eric Barone hat den Mehrspielermodus nun als Beta auf der Plattform PC freigegeben. Die Entwicklung dauerte einerseits lange, weil Eric Barone den Modus so gut machen wollte, wie es nur geht. Andererseits musste er sich für den Netzwerkcode auch die Hilfe eines anderen Entwicklers holen.

Um an der Beta teilzunehmen, benötigt es einiger Handgriffe. Mit einem Rechtsklick auf „Stardew Valley“ in der Steam-Bibliothek und einem Klick auf Eigenschaften gelangt man zu einem Beta-Tab. Dort muss man den Beta-Zugangscode „jumpingjunimos“ eingeben, danach kann es losgehen. Eine ausführliche Anleitung gibt es dazu auch im offiziellen Blog. Dieser rät euch auch, vor der Installation des Updates eure Speicherdaten zu sichern.

In wenigen Tagen soll die Beta auch bei GOG verfügbar sein.

Wer sich zusammen mit Freunden in das Mehrspieler-Getümmel stürzen möchte, muss sich einen Gastcharakter erstellen, mit dem die Farm des Freundes betreten werden kann. Dieser übernachtet auf der Farm in einer extra Hütte, die gebaut werden muss. Sollte die Freundschaft der beiden Landwirte etwas vertieft werden, so ist es auch möglich zu heiraten – ähnlich wie es bereits mit NPCs funktioniert.

Stardew Valley ist neben PCs auch für viele weitere Plattformen erhältlich.