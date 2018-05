Persona Dancing: Lavenza betritt die Tanzfläche

Mit Lavenza aus Persona 5 gesellt sich ein weiterer Charakter hinzu, den man erst nach Erscheinen der Rhythmusspiele kostenpflichtig herunterladen muss. Lavenza wird, wie bereits Theodore, in Persona 3: Dancing Moon Night und in Persona 5: Dancing Star Night spielbar sein. Atlus hat natürlich einen entsprechenden Charakter-Trailer veröffentlicht, in dem es Lavenza zu „Beneath the Mask“ ruhig und entspannt angehen lässt.

Persona 5: Dancing Star Night sowie Persona 3: Dancing Moon Night erscheinen am 24. Mai für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Japan. Ob und wann die Spiele auch im Westen erscheinen, ist noch unklar.

via Gematsu