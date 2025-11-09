Das war … Kalenderwoche 45/2025

Eine prominente Verschiebung, unfassbare Switch-2-Zahlen und KI bei Square Enix haben in dieser Woche Wellen geschlagen. Danach werfen wir auch noch einen Blick auf einige Neuankündigungen sowie weitere Trailer der Woche. Den Schluss bilden schließlich unsere drei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nicht im nächsten Mai, sondern erst in über einem Jahr erscheint Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series). Die Verschiebung von Rockstar Games ins Weihnachtsgeschäft 2026 dürfte auch viele weitere Pläne über den Haufen werfen.

Wie läuft es mit Nintendo Switch 2? Ausgezeichnet! Die Marke von zehn Millionen ist bereits überschritten, im ganzen Geschäftsjahr sollen es neu 19 Millionen sein. Die alte Switch liegt inzwischen bei 154,01 Millionen. Der Titel der erfolgreichsten Nintendo-Hardware dürfte inzwischen erreicht sein.

KI ist ein großes Thema, auch in der Gaming-Branche. Square Enix will die neue Technologie in Zukunft stark in den Bereichen QA und Debugging nutzen. Auf der kreativen Seite sieht man KI-Einsatz hingegen kritisch.

Durch NIS America kommt der neue Titel Etrange Overlord (PS4, PS5, Switch, PC) auch in den Westen. Man peilt Anfang 2026 an. Aus Neuseeland kommt eine neue Horrorhoffnung in Form von The Florist (PS5, Switch 2, PC), man setzt auf eine feste Kamera und gruselige Pflanzen. Quasi Pokémon mit Retro-Grafik verbinden will Doki Monsters: Quest (PC), welches bei RedDeerGames in Polen entsteht. Capcom hat derweil mit einem längeren Trailer die Vorbestellerphase zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) eingeläutet. Nochmals in Erinnerung gerufen hat sich nochmals Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2), welches in weniger als einem Monat ansteht.

Das nächste Projekt von Don’t Nod ist Aphelion (PS5, Xbox Series, PC) und zwingt euch zum Überleben am Rande des Sonnensystems. Anfang Dezember heben die Luftschiffe von Echoes of Elysium (PC) ab, zunächst im Early Access. Ein weiterer Beta-Test steht Ende Monat bei Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) an. Zum neuen HoYoverse-Projekt Petit Planet (PC, Mobil) fand der Beta-Test bereits statt. Alte Zelda-Vibes lässt The Tale of Mara and Moa (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) aufkommen. Schon einen siebenstelligen Betrag bei Kickstarter eingesammelt hat Elestrals Awakened (Switch, PC). Die Mischung aus Pokémon und HD-2D-Grafik scheint gut anzukommen.

Für einige Diskussionen hat der kommende DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) gesorgt. Am 10. Dezember seid ihr für 30 Euro mit dabei. Für Switch 2 folgt noch eine Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds, auch physisch könnt ihr zugreifen. Für die neue Konsolengeneration steht One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) an, zudem bietet Bandai Namco die nächsten drei Charaktere. Bei den Genshin-Impact-Machern schraubt man übrigens schon am nächsten Projekt. Zum 30. Geburtstag von Resident Evil gibt es neues Merchandise in Kooperation mit der Band Babymetal. Das tönt ja mal spannend.

Damit sehen wir uns nun noch die drei neuen Reviews von JPGAMES an. Mit dem Warriors-Ableger Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) (zum Testbericht) taucht ihr in die Vorgeschichte zu Tears of the Kingdom ein. Die eindrucksvoll inszenierten Schlachten und Zwischensequenzen laden dazu ein, immer noch eine Runde anzuhängen. Vor allem mit dem Action-Kampfsystem punkten kann Lost Soul Aside (PS5, PC) (zum Testbericht), die Geschichte bietet hingegen nur wenige Überraschungen. Zum 30. Geburtstag von Inti Creates ist Majogami (Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) veröffentlicht worden. Der Action-Sidescroller präsentiert sich jedoch eher durchschnittlich, mit Stärken bei Design und Musik.