Monster Hunter Stories 3 winkt mit Premium Deluxe Edition und diesen Speicherdaten-Boni

Mit einem neuen Trailer feiert Capcom den Vorbestellerstart von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Ab sofort findet ihr die physische Version unter anderem bei Amazon* für PS5, Xbox Series sowie PCs und Switch 2. Die „Switch 2“-Version ist dabei die unter Sammlern unbeliebte „Game Key Card“-Fassung.

Wer sich für einen digitalen Kauf entscheidet, kann eine Premium Deluxe Edition vorbestellen, welche der neue Trailer am Ende vorstellt. Sie beinhaltet neben allerhand kosmetischen Kram auch eine neue Nebengeschichte für Rudy, die für Herbst 2026 geplant ist.

Darüber hinaus gibt es eine Deluxe Edition. Als Vorbestellbonus winkt eine Dekorrüstung für Eleanor. Wer Speicherdaten der „Monster Hunter“-Reihe vorweisen kann, erhält verschiedene Outfits für den Protagonisten. Dazu unten ein Schaubild aus dem Trailer.

„Azuria und Vermeil – zwei Länder, die durch die Flammen des Krieges ihrem Untergang entgegensehen. Während die Hoffnung schwindet und der Schatten der Verzweiflung heraufzieht, schlüpft ihr in die Rolle eines Riders und begebt euch gemeinsam mit eurem treuen Rathalos, euren Freunden und Monstie-Verbündeten auf eine schicksalhafte Reise, um die Wahrheit zu ergründen„, führt Capcom ein.

Wir konnten Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection kürzlich erst intensiv anspielen. Unser vorläufiges Urteil: eine Fortsetzung nach Lehrbuch. Werft einen Blick in unsere Preview, bevor ihr vorbestellt! Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom