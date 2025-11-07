Die kuriose Pseudonym-Odyssey des Disgaea-Schöpfers findet mit Etrange Overlord ihr Ende

Schon seit 2022 ist Sohei Niikawa als Präsident und Director von Nippon Ichi Software zurückgetreten. Seitdem arbeitete er „undercover“ an verschiedenen Novels, Manga-Skripten und Pitches für Videospiele. Zu letzterem gehört auch Etrange Overlord, das im September zunächst exklusiv für Japan angekündigt wurde.

Mit SuperNiche hat Sohei Niikawa unlängst ein neues Studio gegründet, das sich gemeinsam mit Entwickler Gemdrops und Publisher Broccoli für das „Shushi Lane Musical Action Adventure“ Etrange Overlord verantwortlich zeichnet.

Ein gewisser Sohei Shinkawa (SuperNiche) stellte sich im September als Producer für das Projekt vor, dessen Story aus der Feder von Kitayama Roman stammt. Kitayama Roman ist inzwischen ein gesichertes Pseudonym von Sohei Niikawa, mit Sohei Shinkawa dürfte es nicht anders sein. Mit anderen Worten: Etrange Overlord ist das neue Spiel von Disgaea-Schöpfer und Ex-Nippon-Ichi-Präsident Sohei Niikawa.

NIS America hat Etrange Overlord jetzt für den Westen angekündigt und konnte seinen ehemaligen Japan-Präsidenten wohl überzeugen, die Masken fallen zu lassen. Ist auch einfach besser für das Marketing. Etrange Overlord soll 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam im Westen erscheinen. In Japan erscheint es bereits am 26. März 2026.

Und das ist Etrange Overlord

In Etrange Overlord wird Étrange von Rosenburg, die zu Unrecht des Königsmords beschuldigt wird, hingerichtet und findet sich kurz darauf in der Hölle wieder. Statt zu verzweifeln, beschließt die zuckersüchtige Tochter eines Herzogs, dort kurzerhand selbst die Herrschaft zu übernehmen. Eindeutig aus der Feder des Disgaea-Schöpfers.

Das Kampfsystem basiert auf einem sogenannten „Revolving Lane“-Mechanik, bei der sich Gegenstände, Buffs und sogar Charaktere kreisförmig über das Schlachtfeld bewegen. Sieht erstmal ziemlich wild aus und hat offensichtlich auch etwas mit Musik zu tun, wie wir im Trailer sehen.

Die Charakterdesigns stammen von Illustrator Shinichiro Otsuka, bekannt durch seine Arbeit an Re:Zero – Starting Life in Another World. Gemeinsam mit einer Vielzahl skurriler BegleiterInnen kämpft, reitet und singt Étrange sich durch die Abgründe der Hölle, um ihre ganz eigene Version des „besten Lebens im Jenseits“ zu führen.

Der erste Trailer:

via Automaton Media, PR, Bildmaterial: Etrange Overlord, NIS America, Gemdrops, Broccoli