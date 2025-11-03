Der zweite Beta-Test für Arknights: Endfield startet, aber PS5-Besitzer müssen weiter warten

Die Anmeldung für den “Beta Test II“ zu Arknights: Endfield ist eröffnet. Fans können so mit etwas Glück ab dem 28. November weitere Inhalte des Spiels auf PCs, iOS und Android anspielen. Die Anmeldung erfolgt über die offizielle Webseite.

Später soll auch ein „PlayStation 5 Technical Test“ stattfinden, dessen Testzeitraum noch bekanntgegeben wird. Die PS5-Umsetzung wurde bei The Game Awards 2023 einst aufsehenerregend angekündigt. Um auf den Beta-Test einzustimmen, haben GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour den „Beta Test II“-Trailer veröffentlicht, der mehrere neue Charaktere zeigt.

Der Trailer wird begleitet von einem speziellen Entwickler-Livestream mit Game Producer Light Zhong und Level Designer RUA, der die kommenden Features und Updates sowie eine neue Region im Detail erläutert. Auch eine vollständig überarbeitete Handlung mit neuen Zwischensequenzen und Dialoganimationen, bei denen Spielerentscheidungen zu einzigartigen Ergebnissen führen, sind neu mit dabei. Dazu gibt es neue Charaktere, ein aktualisiertes Kampfsystem, sowie diverse Verbesserungen für die PC-Version.

Es ist übrigens nicht der erste Teil der Arknights-Marke. Mit dem Spiel möchte man ein neues Kapitel nach dem namensgebenden Erstling aufschlagen. Es gibt neue Charaktere, neue Geschichten, neue Gameplay-Mechaniken und mehr. Während Arknights ein Tower-Defense-RPG war, ist Arknights: Endfield ein 3D-RPG-Echtzeit-Taktikspiel.

Beta-Test Trailer:

Beta-Test Special Program:

via Gematsu, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour