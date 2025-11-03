Hoyoverse legt nach: Petit Planet stellt sein „Home Decor“-Feature und einige Nachbarn vor

Der geschlossene Betatest von Petit Planet, von Hoyoverse auch „Coziness Test“ genannt, steht am 7. November bevor. Nach und nach gibt es weitere Informationen zu den Nachbarinnen und Nachbarn, die euch in der Beta begleiten werden.

Zur Nachbarin Esassani wurde beispielsweise ein Comic veröffentlicht, der ein mögliches Halloween-ähnliches Fest namens Pumpkin Night zeigt. Esassani trat erstmals in einem Trailer zur Beta auf und ist auch im Comic zusammen mit der bereits vorgestellten Figur Yunguo zu sehen.

Das pinkfarbene Kaninchen Esassani trägt den Spitznamen „Starsea Racer“, da sie gerne mit ihrem Auto die Galaxie unsicher macht. Sie selbst zieht die Bezeichnung „Starsea Tornado“ vor. Ein neues Youtube-Shorts stell euch die putzige Esassani näher vor. Bei Twitter veröffentlichte Hoyoverse in den letzten Tragen weitere Charakter-Profile, unter anderem zu Mobai, Glenn und Mors.

Neue Bilder von Hoyoverse zeigen außerdem, wie die Raumgestaltung im Spiel aussehen kann. Auf jedem Bild wird auch kräftig im cozy Eigenheim posiert. Das „Home Decor“-Feature stellte Hoyoverse erst kürzlich mit einem neuen Trailer noch einmal vor, den wir euch unten angefügt haben. Offensichtlich soll es ein Selling-Point für Petit Planet werden!

Petit Planet erscheint für PCs sowie iOS in der Beta, für die Vollversion wird auch Android als Plattform dazukommen. Die Anmeldungen für den geschlossenen Betatest sind noch geöffnet, bevor dieser am 7. November 2025 startet.

Die neuen Bilder:

Der neue Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse