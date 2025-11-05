Luftschiff-RPG meets Crafting und Koop: Echoes of Elysium will in Kürze durchstarten

Echoes of Elysium möchte euch auf eine epische Reise zwischen den Wolken einladen. Das Survival-RPG setzt vollumfänglich auf Luftschiffe, Erkundung, Crafting, schwebende Inseln und Himmelskämpfe. Ein Lufschiff-RPG, das im Koop-Modus noch mehr Spaß machen soll. Da geht uns doch ein Herz auf!

Gemeinsam mit Snail Games hat Entwickler Loric Games jetzt angekündigt, dass Echoes of Elysium am 4. Dezember in den Early-Access bei Steam starten wird. Ihr könnt dann eure ersten Schritte in der schwebenden Welt von Elysium unternehmen, in der antike Mechanismen und friedliche Himmelslandschaften aufeinandertreffen.

Spielende errichten und gestalten ihre eigenen Schiffe, die nicht nur als Fortbewegungsmittel dienen, sondern auch als mobile Basis fungieren. Von dort aus könnt ihr Vorräte transportieren, Materialien herstellen und Luftkämpfe gegen feindliche Flotten austragen. Bis zu sechs SpielerInnen können sich im Koop-Modus zusammenschließen.

„Echoes of Elysium war für uns ein Traumprojekt, eine Chance, eine Welt zu erschaffen, die sich grenzenlos, lebendig und wirklich wie unsere eigene anfühlt. Wir wollten, dass die Spieler echte Freiheit erleben, wenn sie ihre Flotte aufbauen, ihren eigenen Kurs durch die Lüfte bestimmen und ihre Reise zu ihrer eigenen machen. […] Dieser Entdeckergeist ist es, der uns antreibt“, erklärt Ray Soto, Mitbegründer von Loric Games.

Details zum Fahrplan des 14-köpfigen Entwicklerteams für den Early-Access findet ihr bei Steam. Der Early-Access seit erst der Anfang der gemeinsamen Reise, das Spiel sei noch nicht fertig und man wolle noch viel aufbauen, verfeinern und erweitern. Man sei auf den aktuellen Stand aber auch schon unglaublich stolz.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Echoes of Elysium, Loric Games