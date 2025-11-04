Ein brandneuer Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond gibt neue Einblicke zu Viewros

Nintendo hat einen brandneuen Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond veröffentlicht. Unter dem Titel „Survive“ gibt es einige neue Gameplay-Einblicke und Eindrücke zu unterschiedlichen Umgebungen und Gegnern, die euch auf dem Planeten Viewros erwarten.

Wir sehen, wie Samus ihre Psy-Fähigkeiten anwendet oder sich ganz klassisch durchballert. Auch ein paar Sekunden auf Vi-O-La, dem von Fans durchaus kontrovers aufgenommenen Gefährt von Samus, dürfen nicht fehlen.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 nach langer Entwicklungszeit und Ankündigung auf der E3 2017 für Nintendo Switch 2 und Switch. Die „Nintendo Switch 2 Edition“ profitiert vom Maus-Modus der neuen Konsole und einer verbesserten Optik mit Auflösung bis zu 4K im TV-Modus sowie bis zu 120 fps.

Im Falle einer Vorbestellung von Metroid Prime 4: Beyond im Nintendo Store* erhaltet ihr eine kostenlose Dreingabe in Form eines Schlüsselanhängers zum Preis von 69,99 Euro. Wer noch ein paar Euro drauflegt, bekommt das Power-Set* zu 76,99 Euro. Auch verlockend: Amazon* bietet die „Switch“-Version derzeit mit Pre-Launch-Rabatt für 51,90 Euro an.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios