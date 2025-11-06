Pokémon-Legenden: Z-A liefert neue Einblicke und einen Termin zum DLC „Mega-Dimension“

Wie gestern versprochen hat The Pokémon Company heute ganz pünktlich um 15 Uhr deutscher Zeit einen neuen Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht, welcher neue Einblicke zum kommenden DLC „Mega-Dimension“ bietet.

Die frühzeitige Ankündigung des kostenpflichtigen DLCs noch vor dem Launch des Hauptspiels war unter Fans umstritten; nichtsdestotrotz war natürlich ohnehin mit einem DLC zum Spiel zu rechnen, welches aktuell übrigens auch auf Version 1.0.2 gepatcht wurde.

„Auf den ersten Blick mag das Dimensions-Illumina wie das echte Illumina City wirken, doch es ist ein völlig anderer Ort. Dort leben Pokémon, die man in Illumina City nicht findet, und sie verfügen außerdem über Dimensionslevel, durch die ihr Level das übliche Limit von Lv. 100 übersteigen kann. Überdimensional starke Gegner“, führt The Pokémon Company ein.

Der erste Teil des kostenpflichtigen DLC soll am 10. Dezember erscheinen. Falls ihr das Spiel noch nicht beendet habt, ist das euer Zeichen. Die Hauptgeschichte von „Z-A“ muss nämlich abgeschlossen sein, um die zusätzliche Handlung spielen zu können. Neben dem neuen Trailer seht ihr unten ein weiteres Video, welches die neuen Inhalte vertieft.

29,99 Euro für das DLC-Paket

Der DLC ist ab sofort vorbestellbar und kostet 29,99 Euro. Beim Kauf könnt ihr euch schon jetzt mit einem „Holo-Kleidungsstücke X und Y“-Set eindecken. Eine „zusätzliche Handlung“ soll außerdem am 28. Februar als Teil der zweiten DLC-Welle folgen.

Ab heute habt ihr unabhängig vom DLC außerdem die Chance, ein Diancie und ein Diancienit zu erhalten. „Zudem wird dabei die Extra-Nebenmission „Wie ein leuchtender Edelstein“ verfügbar. Ihr könnt das Diancienit, das ihr als Geheimgeschenk erhalten habt, verwenden, um die Mega-Entwicklung bei Diancie auszulösen.“ Details dazu liefert ein drittes Video unten.

Der neue Trailer:

Die neuen Inhalte:

Erhaltet Diancie und ein Diancienit

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak