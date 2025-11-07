Schon eine Million gesammelt: Neues „Pokémon-like“ in HD-2D-Optik geht bei Kickstarter steil

Schon mal von Elestrals gehört? Spätestens jetzt! Denn nach dem Erfolg des gleichnamigen Trading Card Games im Jahr 2022 und der digitalen Variante Elestrals Clash im Jahr 2024 ist die neueste Kickstarter-Kampagne kurz davor, Geschichte zu schreiben.
Mit Elestrals Awakened gibt es nämlich bald ein Monsterfang-RPG im Elestrals-Universum, das wenige Stunden vor dem Ende der Kampagne auf dem Weg zum erfolgreichsten Kickstarter-Game im Jahr 2025 ist. Über 10.000 Unterstützende haben inzwischen insgesamt mehr als 1,1 Millionen Euro zugesagt.
Damit ist das Vierfache des ursprünglichen Finanzierungsziels von 250.000 US-Dollar erreicht. Elestrals Awakened übertrifft damit nicht nur die bisherigen Projekte der Reihe, sondern laut Pressemeldung auch alle anderen Videospielkampagnen des Jahres.
Elestrals Awakened führt die aus dem Kartenspiel bekannte Welt der elementaren Wesen – die sogenannten Elestrals, Divines und Titans – erstmals in ein vollwertiges Videospiel über. Inspiriert von Klassikern wie Pokémon, Palworld und Temtem erkundet ihr eine Welt, die auf der griechischen Mythologie basiert.
Palworld meets Sea of Stars
Visuell sieht man sich von klassischer Pixelkunst in moderner HD-Optik inspiriert und nennt Sea of Stars und Octopath Traveler als Vorbilder. Ihr schließt Freundschaften mit den Kreaturen und lasst sich zu mächtigeren Formen anwachsen, nebenbei entdeckt ihr die Geheimnisse uralter Konflikte zwischen Göttern und Titanen.
„Meine Vision für Elestrals war von Anfang an, eine Welt zu erschaffen, in die die Menschen eintauchen können“, erklärt Schöpfer Clap. „Das Videospiel ermöglicht es uns, die Geschichte hinter den Kreaturen zu erzählen […]“. Die Veröffentlichung von Elestrals Awakened ist derzeit für PC-Steam und Nintendo Switch geplant. Noch könnt ihr die Kampagne aktiv unterstützen, bei Kickstarter erfahrt ihr mehr über Rewards, Zeitplan und das Spiel selbst.
Ein Trailer:
via GameRant, Press Release, Bildmaterial: Elestrals Awakened
2 Kommentare
So sehen Pokemon Blau und Silber in meiner Erinnerung aus
Auf jeden fall werde ich dieses Spiel spielen wollen, es verbindet alles was ich liebe
Ich bin noch etwas unsicher. DIe Idee finde ich cool von nem Pokemon-like im HD-2D Stil. Man scheint hier auch Pokemon Legenden Einflüsse zu haben bei den Kämpfen.
Aber gleichzeitig sinds auch die Kämpfe, wo ich mir noch nicht sicher bin. Dass in der News "Palworld meets Sea of Stars" steht hilt auch nicht wirklich. Ich will wirklich kein Survival Game^^ Sah im Trailer zwar auch nicht danach aus, aber kp ob der Vergleich irgendwo in der Kampagne erwähnt wird oder es nun ein fehlleitender Vergleich vom Newsschreiber ist, worauf ich eher hoffe xD Müsste mich mal durch die Kampagnenseite durchlesen. Habe da gerade nur nicht so die Muße für.
Naja mal schauen. Mag es aber sehr, dass sich seit einigen Jahren so einiges in dem Genre bewegt und auch die Leute, die mit Pokemon unzufrieden sind an sich viele Alternativen haben, wo sie sich eher wohl fühlen können. Auch wenns bisher noch keine Reihe gibt, die genauso regelmäßig neue Ableger raushaut^^