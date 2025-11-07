Grand Theft Auto VI ist erneut verschoben – und der neue Termin ist nicht besser für die Branche

Im Mai hatte Rockstar Games den ersten Trailer zu Grand Theft Auto VI seit Dezember 2023 veröffentlicht. Das neue Video folgte auf eine Verschiebung aus dem Jahr heraus auf den 26. Mai 2026. Schon jetzt merkt man bei Rockstar Games allerdings: klappt nicht.

Nachdem die Branche angesichts des konkreten Termins aufgeatmet hat, müssen jetzt wohl die ein oder anderen Pläne wieder umgestoßen werden. Denn Grand Theft Auto VI wurde erneut verschoben und macht sich jetzt auch noch im Weihnachtsgeschäft 2026 breit.

Der neue Termin: der 19. November 2026. „Es tut uns leid, dass wir die ohnehin schon lange Wartezeit noch weiter verlängern, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem von euch erwarteten und verdienten Niveau an Perfektion fertigzustellen“, erklärte Rockstar Games.

„Wir möchten euch nochmals für eure Geduld und Unterstützung danken. Auch wenn die Wartezeit etwas länger ist, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die Spieler den weitläufigen Bundesstaat Leonida und die Rückkehr zum modernen Vice City erleben können.“

Auch noch das Weihnachtsgeschäft …

Für die Branche heißt es jetzt: Pläne schmieden. Da muss man noch nicht besonders viel Berufserfahrung haben: Analysten prognostizieren, dass Grand Theft Auto VI die mit Abstand größte Veröffentlichung des Jahres sein wird. Die meisten Publisher werden andere AAA-Veröffentlichungen und insbesondere Genre-ähnliche Spiele wohl umplanen.

„Rockstar-Spiele ziehen immer viel Geld und, was noch wichtiger ist, Zeit vom Markt ab“, wurde schon im März 2023 der Boss eines der weltweit größten Publisher zitiert. Man wolle nicht in der Nähe sein, wenn GTA VI erscheint. Zusätzlich kommt nun noch dazu, dass der Oktober und November ohnehin umkämpfte Monate sind.

Bei Rockstar-Besitzer Take-Two ist man natürlich weniger aufgeregt. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Veröffentlichungstermin. Er liegt im selben Geschäftsjahr, es ist ein großartiger Zeitpunkt für die Veröffentlichung, und natürlich unterstützen wir Rockstars Ansatz voll und ganz“, sagt CEO Strauss Zelnick gegenüber The Game Business.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games