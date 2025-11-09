Das neue Spiel der „Genshin Impact“-Macher könnte ganz anders aussehen als bisherige Games

Hoyoverse hat in einem kurzen Teaser-Trailer zum neuen Projekt „Genesis“ bei Xiaohongshu (einem chinesischen Social-Network) veröffentlicht. Das Video wurde im Rahmen einer Stellenbeschreibung präsentiert, mit der man Spezialisten für die Technik im Hintergrund sucht.

Dazu gehören etwa die Unreal Engine 5, die überwiegend bei großen Konsolen- und PC-Titeln zum Einsatz kommt. Das bedeutet nicht, dass die Smartphones aufgegeben werden: vereinzelte Titel zeigen, dass man mit entsprechender Optimierung auch gute Spiele für die kleinen, leistungsschwächeren Geräte erstellen kann – Infinity Nikki lässt grüßen.

Das neue Spiel wird demnach ein „Realistic Fantasy Game“ mit einer Open-World, MMO- und PvP-Elementen. Außerdem wird – wie bereits in den letzten Monaten mehrfach bei anderen Hoyoverse-Spielen – zunehmend KI eingesetzt. Ein großer Teil davon soll für ein „Artificial Intelligence Stimulated Eco System“ genutzt werden, also für eine Spielwelt, die sich anhand von KI-Entscheidungen verändern kann

MMO meets KI

Auch für die NPC-Figuren soll KI zum Einsatz kommen, so sollen die Kämpfe realistischer wirken und die NPCs allgemein realistischer agieren. Hieran forscht übrigens nicht nur MiHoYo, auch Nvidia und Microsoft investieren seit vielen Monaten Geld und Energie in diese Technologie.

Technisch ist es für MiHoYo jedenfalls ein großer Sprung zu den bisherigen Spielen auf Basis einer meist etwas älteren Unity-Engine, die jedoch ideal für Mobile-Spiele ist. Die Unreal Engine benötigt hier noch einiges an händischer Optimierungsarbeit – dafür bietet sie jedoch auch modernste grafische Effekte, insbesondere in der Beleuchtung und Raytracting.

Aktuell befindet sich das Projekt offenbar noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weshalb es voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird, bis das fertige Spiel erscheinen wird. Optisch scheint es sich jedenfalls von bisherigen Hoyoverse-Games zu entfernen, nachdem man zuletzt mit Petit Planet und Honkai: Nexus Anima auch spielerisch neue Wege einschlug.

Das Video:

via Eurogamer, Resetera, Bildmaterial: Hoyoverse