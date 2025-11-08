Aphelion von den „Lost Records“-Machern setzt auf Emotionen, Erkundung und Grusel

In einer düsteren – aber gar nicht mehr so unwahrscheinlichen – Zukunft steht die Menschheit vor einer gewaltigen Aufgabe: Sie braucht ein neues Zuhause. Also werden Ariane und Thomas losgeschickt, um den neu entdeckten neunten Planeten Persephone zu erkunden.

Ganz am Rand unseres Sonnensystems übrigens – daher auch der Titel Aphelion, der in der Astronomie den sonnenfernsten Punkt der Erdumlaufbahn beschreibt. Nach einer Bruchlandung auf dem eisigen, feindseligen Planeten sind die beiden komplett auf sich allein gestellt. Ihr Ziel: überleben.

Doch irgendetwas Unbekanntes schlummert unter dem Eis – und das bedeutet: schleichen, verstecken, hoffen, dass man nicht entdeckt wird. Aphelion setzt auf Survival-Horror mit cineastischer Erkundung, einer emotionalen Story und einem spannenden, auf Werkzeugen basierenden Explorationssystem.

Der neue Trailer trägt den passenden Namen „Hide to Survive“ – und zeigt eindrucksvoll Szenen der Bruchlandung, erste Blicke auf die lebensfeindliche Umgebung und natürlich auf die bedrohliche Entität, die im Eis lauert. Aphelion erscheint 2026 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht. Aphelion wird entwickelt und veröffentlicht von Don’t Nod, bekannt für Life is Strange, Vampyr und zuletzt Lost Records: Bloom & Rage.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Aphelion, Don’t nod