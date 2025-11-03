Neues Action-Adventure mit heftigen „Link’s Awakening“-Vibes bringt auch eigene Ideen mit

Wer beim Anblick von The Tale of Mara and Moa sofort an The Legend of Zelda: Link’s Awakening oder Echoes of Wisdom denkt, liegt damit nicht falsch. Das Action-Adventure greift sowohl die isometrische Perspektive als auch den verspielten Artstyle der bekannten Nintendo-Vorlage auf – und sieht dabei wirklich schön aus.

Ursprünglich sollte das Spiel noch 2025 erscheinen, jetzt wurde es auf 2026 verschoben. Im Spiel begleitet ihr die beiden Protagonisten Mara und Moa auf ihrer Reise durch eine tropisch angehauchte Fantasywelt, in der sie mit den Kräften von Sonne und Mond das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen müssen. Dabei wird zwischen beiden Figuren gewechselt, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen oder verborgene Tempel zu erkunden.

Zelda-Feeling – aber nur auf den ersten Blick

Spielerisch erinnert vieles an klassische Zelda-Teile: Schwertkämpfe, Dungeons, Bossfights, sogar das Erkunden kleiner Dörfer inklusive Nebenquests ist mit dabei. Ergänzt wird das Ganze durch Sammel- und Crafting-Elemente, Kochrezepte und ein Levelsystem.

Die brasilianischen Entwicklerteams QUByte Interactive und Cabana Game Studio lassen sich dabei unter anderem von Mythen und Kulturen Südamerikas inspirieren – was auf jeden Fall mal unverbrauchtes Setting ist.

Wenn euch Zelda-ähnliche Spiele interessieren, könnte sich ein Blick auf das neue Spiel des Stray-Publishers Annapurna Interactive oder Bura: The Way the Wind Blows lohnen. The Tale of Mara & Moa erscheint 2026 für Nintendo Switch, PCs, PS4 und PS5 sowie Xbox Series. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier jetzt ansehen:

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: The Tale of Mara and Moa, QUByte Interactive, Cabana Game Studio