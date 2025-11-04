Unfassbare Zahlen: Nintendo legt „Switch 2“-Verkäufe vor und muss die Prognosen korrigieren

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt und damit auch neue Verkaufszahlen zur Nintendo Switch 2 kommuniziert. Die neue Konsole liegt demnach bei weltweit 10,36 Millionen verkauften Einheiten bis zum 30. September 2025.
4,54 Millionen „Switch 2“-Konsolen wurden im zurückliegenden Quartal verkauft. Das ist selbst für Nintendos normalerweise konservative Prognosen zu viel. Die Verkaufsvorhersage für die Switch 2 muss deutlich nach oben korrigiert werden. Im gesamten Geschäftsjahr plant Nintendo jetzt mit 19 Millionen (zuvor 15 Millionen) verkauften Geräten.
Für 10 Millionen verkauften Geräten brauchte die alte Nintendo Switch übrigens einst ganze neun Monate. Die Switch 2, weltweit veröffentlicht am 5. Juni 2025, erreichte diesen Meilenstein schon nach nur vier Verkaufsmonaten. Auch die erfolgreiche PS4 schaffte etwa 10 Millionen nach rund neun Monaten.
Apropos alte Switch: die konnte ihre Verkaufszahlen auf weltweit 154,01 Millionen hochschrauben. Im vergangenen Quartal wurden 910.000 Einheiten verkauft. Die alte Switch liegt damit nur 10.000 Einheiten hinter der erfolgreichsten Nintendo-Hardware: dem Nintendo DS.
Relativ gleichmäßig verteilt sich der Erfolg der Switch 2 übrigens auf die ganze Welt: 2,35 Millionen Konsolen entfallen auf Japan, 3,68 Millionen auf Amerika und 2,40 Millionen auf Europa. 1,93 Millionen erfasst Nintendo unter „andere Regionen“. Beachtlich dabei, dass die Konsole bis auf wenige Tage um den Launch herum – zumindest in unseren Regionen – stets gut verfügbar war.
Solche Dinge werden von einer lauten Hardcore Gamer Community geführt. Nicht von der Mehrhreit des Mainstreams oder Casualbereich, der aber der Hauptmarkt von Nintendo ist.
Darüber hinaus sind die Zahlen aber garnicht so beeindruckend. Die Switch 1 verkaufte sich insgesamt über 150 Millionen mal. Dass sich davon 10 Millionen finden würden, die auch bei der Switch 2 zugreifen werden, die sich mehrheitlich überhaupt nicht für solche Debatten interessieren, ist doch nun wirklich keine Überraschung.
Lediglich die Verkaufsgeschwindigkeit ist der große Aufhänger hier. Für Nintendo und Börsianer ne schöne Sache. Aber an sich nichts so außergewöhnliches. Wenn Kinder und Familien zur Hauptzielgruppe gehören und man mit Pokemon, Mario Kart und Donkey Kong direkt am Start ist kann sowas halt passieren.
Was ist das für eine krude Argumentation? Die Switch 2 hat sich in 3 Monaten 10 Mio. Mal verkauft. Was ein Rekod ist,mit weitem Abstand btw. und du findest die Zahlen "nicht beeindruckend", weil es nicht annähernd bei 150 Mio. Liegt?
Offenbar sieht es danach aus als ob die Switch 2 sogar ein noch größerer Erfolg für Nintendo sein wird als die Switch 1.
Die Frage lautet natürlich ob die Verkäufe nach dem Weihnachtsgeschäft auch so Hoch bleiben insbesondere da es sonst kein richtiges Flaggschiff Titel gibt was das Momentum aufrecht erhalten kann.
Die Konsole selbst ist so wie ich es mitbekommen habe zwar gut, aber Dinge wie die GameKeyCards, dass Mario Kart World doch ziemlich ernüchternd war und die neuste Pokemon Kontroverse haben echt einen Faden Beigeschmack bei mir hinterlassen.
Es sind beeindruckende Zahlen keine Frage, aber ich habe so ein bisschen dass Gefühl das es sich langfristig nicht lange halten wird wenn kein Großer Titel rauskommt und natürlich ist Nintendo dran interessiert das Momentum zu behalten um Investitionen zufrieden zu stellen.
Außerdem lest man zu jeder neuen Konsole die nicht die Xbox ist dass es die Schnellstverkaufteste Konsole aller Zeiten ist was natürlich beeindruckend ist da 10 Millionen in 3 Monaten Lächerlich hoch ist, aber ob es nach dem Weihnachtsgeschäft auch bleibt ist unklar.
Erstmal grundsätzlich: Neue Rekorde beeindrucken mich nicht, nur weil es neue Rekorde sind. Man liest gefühlt jeden Tag irgendwas von neuen Rekorden. Ob ein neuer Rekord mich beeindrucken kann, hängt eher von den Umständen ab, ob die Umstände einen neuen Rekord möglich bis erwartbar gemacht haben, oder es sich eher um ein schwerer zu erklärendes Phänomen handelt.
Im Bezug auf die Switch 2 lagen die Umstände halt so, dass ich es für möglich bis erwartbar gehalten habe. Und ich von Anfang an eine Dynamik erwartet habe, die im Groben mit der PS1 und PS2 Situation oder der NES und SNES Situation vergleichbar ist.
Die Switch 1 hat mit über 150 Millionen Verkäufen und einer weitestgehend zufriedenen Community eine sehr gute Grundlage geschaffen. Mario Kart, Donkey Kong, Pokemon und noch ein paar andere Spiele, haben einen ausreichenden Massenappeal um dieses Potential ordentlich zu befeuern. Die Switch 2 Präsentation erfüllte augenscheinlich außerdem erstmal alle Wünsche, die die Mehrheit zu haben schien. Man hatte sich auch im Vorfeld um eine ausreichende Verfügbarkeit gekümmert. Ich weiß nicht, wie man da erstmal nicht damit rechnen kann, dass die Switch 2 möglicherweise durch die Decke geht.
Ja, die Diskussionen um Preise und Keycards im Internet hätten sich theorethisch auch zu einem größeren Dämpfer entwickeln können. Aber da Nintendos Kernzielgruppe halt auch Bereiche weit außerhalb des Internets erfasst, hab ich das jetzt auch nicht überbewerten wollen.
Aber wie gesagt, ist es für Nintendo natürlich trotzdem sehr schön und auch medienwirksam, dass sie die 10M noch vor dem eigentlichen Weihnachtsgeschäft erreicht haben. Aber wenn man so vieles im Vorfeld richtig macht, kann man mit Erfolgsrekorden halt auch rechnen.
Um ehrlich zu sein habe ich sogar damit gerechnet, dass sie sich spätestens ende November so oft verkaufen wird. Ich weiß nicht wann wir das letzte mal so viele starke IPs und sogar 3rd Party Games direkt zum Launch hatten. Wii bis Switch hatten zwar ein paar gute Games zum Launch, aber im ersten Jahr war der Support eher ernüchternd und aktuelle AAA Games suchte man eher vergeblich.
Schon alleine das wir zum ersten mal seit der Gamecube ein Resident Evil Game zum Launch auf einer Nintendokonsole bekommen ist ein gutes Zeichen.
Erst heute morgen hat ein Arbeitskollege wegen den Preisen von 80€ gejammert und ich frage mich echt wo er die Spiele kauft.
Ich habe bisher 4 Games gekauft/vorbestellt:
- Pokemon Z-A Switch 2 Edition für 55€
- Donkey Kong für 50€
- Metroid Prime 4 Switch 2 Edition für 55€
- Das neue Hyrule Warriors für 60€
Die Preise sind teilweise schon Monate vor dem Launch unter der UVP, das ist bei den Switch 1 Games wirklich selten passiert.
Für mich war das auch erst eine Hemmschwelle und ich wollte mit den Käufen der Games warten, bis sie zumindest 10€ günstiger werden, wurde bisher jedoch jedes einzelne mal positiv überrascht.