Unfassbare Zahlen: Nintendo legt „Switch 2“-Verkäufe vor und muss die Prognosen korrigieren

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt und damit auch neue Verkaufszahlen zur Nintendo Switch 2 kommuniziert. Die neue Konsole liegt demnach bei weltweit 10,36 Millionen verkauften Einheiten bis zum 30. September 2025.

4,54 Millionen „Switch 2“-Konsolen wurden im zurückliegenden Quartal verkauft. Das ist selbst für Nintendos normalerweise konservative Prognosen zu viel. Die Verkaufsvorhersage für die Switch 2 muss deutlich nach oben korrigiert werden. Im gesamten Geschäftsjahr plant Nintendo jetzt mit 19 Millionen (zuvor 15 Millionen) verkauften Geräten.

Für 10 Millionen verkauften Geräten brauchte die alte Nintendo Switch übrigens einst ganze neun Monate. Die Switch 2, weltweit veröffentlicht am 5. Juni 2025, erreichte diesen Meilenstein schon nach nur vier Verkaufsmonaten. Auch die erfolgreiche PS4 schaffte etwa 10 Millionen nach rund neun Monaten.

Apropos alte Switch: die konnte ihre Verkaufszahlen auf weltweit 154,01 Millionen hochschrauben. Im vergangenen Quartal wurden 910.000 Einheiten verkauft. Die alte Switch liegt damit nur 10.000 Einheiten hinter der erfolgreichsten Nintendo-Hardware: dem Nintendo DS.

Relativ gleichmäßig verteilt sich der Erfolg der Switch 2 übrigens auf die ganze Welt: 2,35 Millionen Konsolen entfallen auf Japan, 3,68 Millionen auf Amerika und 2,40 Millionen auf Europa. 1,93 Millionen erfasst Nintendo unter „andere Regionen“. Beachtlich dabei, dass die Konsole bis auf wenige Tage um den Launch herum – zumindest in unseren Regionen – stets gut verfügbar war.

Bildmaterial: Nintendo