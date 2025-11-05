Resident Evil feiert seinen 30. Geburtstag mit einer unerwarteten Kollaboration

Eine Kollaboration, mit der wohl kaum jemand gerechnet hat: Zum bevorstehenden 30. Geburtstag von Resident Evil schließen sich die Band Babymetal und die legendäre Horrorreihe zusammen – zumindest, wenn es um neues Merchandise geht.

Niemand Geringeres als Lady Dimitrescu höchstpersönlich hat die Kooperation angekündigt – und, seien wir ehrlich, wenn sie etwas befiehlt, wer würde da widersprechen? In Sachen überraschender Kooperationen verfolgt Capcom derzeit wirklich eine sehr eigene Strategie. Kürzlich erst gab es eine Zusammenarbeit mit NIKKE.

Was genau uns bei der Babymetal-Koop erwartet, ist bisher noch nicht bekannt. Capcom stimmt aber schon jetzt mit einigen Neuerscheinungen auf das Jubiläum ein: Die Vorbestellungen für Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs erscheint, sind gestartet.

Außerdem dürfen sich „Switch 2“-Spieler auf mehrere Gold Editions freuen. Darunter Resident Evil Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition sowie das Resident Evil Generation Pack, das zusätzlich zum neuen Requiem auch die Gold Editions enthält.

Das spezielle Jubiläums-Merchandise soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Was genau sich dahinter verbirgt? Da dürfen wir gespannt sein. Was denkt ihr – welche verrückten Crossover-Items könnte Capcom diesmal bringen? Schreibt es uns in die Kommentare!

via FinalWeapon, Bildmaterial: Capcom