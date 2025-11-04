Blumen und Blut: „The Florist“ erinnert an The Last of Us und „Resident Evil“-Klassiker

Das neuseeländische Studio Unclear Games hat sein nächstes Projekt angekündigt – und es klingt nach einem echten Leckerbissen für Horror-Fans. 2026 soll ein neues Survival-Horrorspiel erscheinen, das ganz im Zeichen der Pflanzen steht.

Im Mittelpunkt steht Floristin Jessica Park, die sich bei einer simplen Haustürlieferung plötzlich mitten in einer Killerpflanzen-Apokalypse wieder findet. Von da an heißt es: überleben, kämpfen und das Geheimnis hinter dem grünen Albtraum lüften.

Der Titel setzt auf eine Fixed-Camera-Perspektive im klassischen Survival-Stil und verspricht laut Studio „geniale Rätsel, furchterregende Monster und ein unglaubliches Geheimnis“. Jessica kann sich mit verschiedenen Waffen zur Wehr setzen, während sie versucht, den monströsen Pflanzen zu entkommen. In den ersten Screenshots zeigt sich bereits ein menschlich wirkendes Pflanzenwesen, das sofort an die ikonischen Pilz-Zombies aus The Last of Us erinnert.

Große Design-Versprechen

In der Ankündigung durch das Studio wird beworben, dass das Spiel vor allem mit einer einzigartigen Farbgebung und liebevoll gestalteten Stages glänzen soll. Das Studio hat beim Look einer lange vernachlässigten Stadt ergänzt durch die farbenfrohen Blumen vor allem auf Schönheit und Spielbarkeit der Level geachtet. Vom Spielprinzip her wird es Genre-typisch verschiedene Enden und verstecke Geheimnisse geben.

Gespannt sind wir allemal – ein genaues Erscheinungsdatum haben wir aber noch nicht. Wir wissen aber, dass das Spiel auf PCs, Playstation 5 und Switch 2 erhältlich sein wird. Bis wir mehr wissen, schaut unbedingt den Trailer an und lasst uns wissen: Was haltet ihr von der Idee der Blumokalypse?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Florist, Unclear Games