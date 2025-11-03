Das neue Doki Monsters: Quest erinnert an das Pokémon-Spiel für SNES, das es nie gab

RedDeerGames hat mit Doki Monsters: Quest ein neues, Retro-inspiriertes Monsterfang-RPG für Nintendo Switch angekündigt. Ihr ahnt es, da sind Pokémon-Vergleiche natürlich nicht weit. GameRant findet beispielsweise, dass Doki Monsters: Quest aussehen würde wie das Pokémon-Spiel für SNES, das es nie gab.

Das dürfte wohl vor allem der 16-Bit-Optik geschuldet sein. Das Design der meisten „Doki Monster“ aus dem ersten Trailer erinnert eher an Tiere – etwa 140 „Doki Monsters“ soll es geben. „Doki“ (Japanisch) steht übrigens für das Geräusch eines schnellen Herzschlags.

Das Spiel versteht sich als Liebeserklärung an klassische Handheld-RPGs und kombiniert die nostalgische Pixeloptik mit modernen Komfortfunktionen wie vorspulbaren Kämpfen, übersichtlichen Questlisten und optionalen Hinweisen.

Ihr begebt euch auf eine abenteuerliche Reise, um einen verschwundenen Freund aus Kindheitstagen wiederzufinden – begleitet eben von „Doki Monsters“, welche ihr fangt, trainiert und zu starken Teams formt. 15 Städte gibt es zu erkunden, die Hauptgeschichte soll euch etwa 20 Stunden in Anspruch nehmen.

Entwickelt wird das Spiel vom polnischen Studio RedDeerGames, das 2018 gegründet wurde und seitdem zahlreiche Titel für die Nintendo Switch veröffentlicht hat. Dazu zählte im letzten Jahr auch EvoMon, ebenfalls ein Monstersammelspiel.

Der erste Trailer:

