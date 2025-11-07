Sonic Racing: CrossWorlds erscheint für Switch 2 und das Warten für Sammler lohnt sich

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs mit über einer Million verkaufter Einheiten weltweit schiebt SEGA jetzt auch noch eine native Nintendo Switch 2 Edition zu Sonic Racing: CrossWorlds nach.

Wie man bekannt gibt, wird diese am 4. Dezember 2025 zur Verfügung stehen. Es gibt hierzulande allerdings nur eine digitale Veröffentlichung für 69,99 Euro. Ein Upgrade-Pack für Besitzer der Switch-Version wird für 10,00 Euro erhältlich sein. Inhalte und Fortschritte werden dabei übertragen.

Es wird auch eine physische Version folgen. Dabei wird es sich um eine „echte“ physische Nintendo Switch 2 Edition handeln. „Die physische Version wird das komplette Basisspiel auf der Softwarekarte enthalten“, hebt SEGA noch einmal hervor. Damit schwimmt SEGA gewissermaßen gegen den (auch eigenen) Strom – Yakuza 0 Director’s Cut* erschien zuletzt beispielsweise nur auf Game Key Card.

SEGA verweist zudem darauf, dass der kostenlose „Ichiban Kasuga“-Inhalt ab sofort verfügbar ist. Das nützt wartenden Sammlern jetzt natürlich noch nichts. Alle anderen dürfen jetzt als Ichiban Kasuga über die Pisten brettern. Dazu gibt es ein passendes Fahrzeug, die Dragon Brave.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA