Nach sechs Jahren erhält ein „One Piece“-Ableger einen neuen DLC und eine Next-Gen-Version

Pirate Warriors – und kein Ende in Sicht! One Piece: Pirate Warriors 4 wird fast sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung für aktuelle Konsolen neu aufgemöbelt. Am 21. November erscheint das Spiel aktualisiert für PS5, Xbox Series sowie Nintendo Switch 2.

Zeitgleich gibt es auch den siebten DLC mit drei neuen Charakteren. Das „Zukunftsinsel Egghead“-Paket beinhaltet Rob Lucci, S-Snake sowie Jewelry Bonney, die Kapitänin der Bonney-Piratenbande und Teil der Schlimmsten Generation. Doch damit ist noch nicht genug.

Für das Frühjahr 2026 kündigte Bandai Namco das achte Charakter-Paket an. Dann wird sich die Veröffentlichung von „Pirate Warriors 4“ (ursprünglich im März 2020) auf jeden Fall das sechste Mal gejährt haben. Das Charakter-Paket 8 ist wie der siebte DLC Teil des Charakterpass 3.

„Die aktualisierten Versionen des Spiels ermöglichen es Spielenden in One Piece: Pirate Warriors 4 noch größere Schwärme von Feinden zu bekämpfen und die das Spiel mit verbesserter Grafik zu erleben“, wirbt Bandai Namco. Für PS5 wird es dabei auch eine neue, physische Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco, Koei Tecmo, Omega Force