Das war … Kalenderwoche 25/2024

In dieser Woche hat schließlich noch Nintendo mit einer Direct-Ausgabe nachgezogen. Aber auch sonst gab es einige interessante Themen, darunter bereits die Gamescom. Zum Schluss haben wir noch ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie immer sehr kurzfristig hat Nintendo die neue Nintendo Direct angekündigt. In der Ausstrahlung konnte man dann auf die alten Switch-Tage nochmals abliefern, wie ihr in unserer Kolumne nachlesen könnt. Hier findet ihr nun die wichtigsten Direct-Inhalte:

Nach dem Gaming-Sommer ist bereits vor der Gamescom 2024. Das Ausstellerfeld konkretisiert sich immer mehr, schwer wiegt hier die Absage von Sony. Mit von der Partie ist hingegen Xbox.

Weitere Schlagzeilen schreibt Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC). Der historische Stoff aus Japan sorgt offenbar für viel Aufregung, auch wenn es nur um Details geht.

Von Game Freak gab es die Nicht-Pokémon-Ankündigung PAND LAND (Mobil). Von Prince of Persia inspiriert sieht sich das neues MOTORSLICE (PC). Aus Deutschland neu enthüllt wurde die Kurzgeschichtensammlung The Berlin Apartment (PS5, Xbox Series, PC) und A Quiet Place: The Road Ahead (PS5, Xbox Series, PC) will an den Film anknüpfen. In den Westen schaffen wird es Elrentaros Wanderings (Switch, PC) von Hakama, welches in Japan als Rear Sekai bekannt ist. Ab sofort erhältlich ist zudem die Farming-Simulation SunnySide (PS5, Xbox Series, PC).

Falls ihr im Sommer noch mehr Spiele braucht, gab es in den letzten Tagen gleich noch ein paar Veröffentlichungstermine. Noch im Juli könnt ihr euch so auf das isometrische Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch), das an Final Fantasy Tactics angelehnte Sword of Convallaria (PC, Mobil), das Open-World-Action-RPG KAKU: Ancient Seal (PC) sowie auf das VR-Projekt Death Game Hotel freuen. Im August geht es dann mit Creatures of Ava (Xbox Series, PC) weiter, ein Monsterzähmspiel.

Nächste Woche könnt ihr in Retrozeiten abtauchen mit der Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Neu bei Steam gelandet ist Baten Kaitos I & II HD Remaster, somit ist die Switch-Exklusivität dahin. Für die bisher fehlenden Plattformen und physisch wird noch Pepper Grinder nachgereicht. Falls ihr Solo Leveling: ARISE (PC, Mobil) spielt, gibt es neue Inhalte, außerdem sollen weitere Plattformen bedient werden. Des Weiteren legt Netflix im Gaming-Bereich nach.

Bereits anspielen durften wir Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Bericht). Es handelt sich dabei um ein originalgetreues Remake, was man auch als verpasste Chance sehen kann.