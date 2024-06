Solo Leveling: ARISE bekommt neue Inhalte und soll für „weitere Plattformen“ verfügbar werden

Mit Solo Leveling: ARISE hat Netmarble im Mai die erste Videospieladaption zum beliebten Anime veröffentlicht. Über 15 Millionen Mal wurde das Mobile-Game bisher herunterladen und Netmarble spendiert dem Spiel regelmäßig neue Inhalte. Erst heute erschien ein Content-Update mit der neuen Hunterin Meilin Fisher sowie neuen Inhalten und Events.

Falls ihr die Solo Leveling auch mal spielen möchtet, fragt ihr euch vielleicht: Handelt es sich um ein Einzelspieler-Game? Die ersten Trailer sahen danach aus, aber Mobile-Games bieten oft auch Mehrspieler-Elemente. Wir konnten vor einiger Zeit ein Interview mit Entwicklungsleiter Seong-Keon Jin führen und er hatte unter anderem dazu eine Antwort.

Ein Erlebnis für Einzelspieler

„Solo Leveling: ARISE ist als Actionspiel konzipiert, das sich auf Einzelspieler konzentriert. Inhalte für Multiplayer spielen in unseren Überlegungen daher keine Rolle“, so Seong-Keon Jin. „Der Hauptfokus von Solo Leveling: ARISE liegt darauf, wie das Gefühl von Action durch Einzelspieler-Erfahrungen maximiert werden kann, und die Schlüsselelemente des Spiels sind schnelle und stilvolle Aktionen sowie schnelle Steuerung durch die Nutzer. Ich denke, solche Eigenschaften sind nicht die besten für Mehrspieler-Spiele.“

Und was erwartet euch spielerisch? Zunächst folgt ihr der Handlung des Webtoons. In Gate-Dungeons könnt ihr verschiedene Herausforderungen erleben und Materialien sammeln, erklärt uns Seong-Keon Jin. Und weiter: „In der Lobby der Hunters Association können sie mit Jägern aus der Originalserie, neu eingeführten Jägern und NPCs interagieren.“

Neben der Originalgeschichte bietet ARISE dabei auch eigene, neue Geschichten über die Jäger, wie Seong-Keon Jin bestätigt. Mit Craft- und Fusion-Systemen kombiniert ihr dann Materialien, ganz so wie im Anime, um mächtige neue Gegenstände zu erhalten.

Für Mobile-Gamer essenziell ist natürlich auch immer die Frage nach der Monetarisierung. Denn Solo Leveling: ARISE ist zwar Free-to-play, soll aber selbstverständlich auch Erlöse erzielen. Wir haben Entwicklungsleiter Seong-Keon Jin gefragt, wie genau das geschehen soll.

Die Monetarisierung

„Da wir beschlossen haben, verschiedene Waffen, Jäger, Fähigkeiten und Schatten ins Spiel zu integrieren, mussten wir darüber nachdenken, wie die Spieler diese im Spiel erwerben können und wie wir Einnahmen aus diesem Free-to-Play-Spiel (F2P) generieren können“, sagt er einführend.

Man entschied sich nach langer Überlegung für ein „Ziehungssystem“, man nennt es Draw System. „Ich verstehe, dass das Ziehungssystem unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Es gibt verschiedene Geschäftsmodelle für F2P-Spiele, und das Ziehungssystem ist bei weitem das bekannteste und am weitesten verbreitete“, so Seong-Keon Jin. „Viele Spiele mit einer großen Fangemeinde verwenden ebenfalls das Ziehungsmodell. Daher war es für uns naheliegend, es auch für Solo Leveling: ARISE in Betracht zu ziehen.“

Das ist gewiss wahr, wie so oft kommt es natürlich auf die Umsetzung an. „Im Fall von Solo Leveling: ARISE haben wir verschiedene zusätzliche Systeme eingeführt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, je nach Anzahl der Versuche, die der Spieler unternommen hat, oder die den Spielern ermöglichen, die Optionen für die Ziehung auszuwählen. Wir haben viel Sorgfalt darauf verwendet, das Ziehungssystem auf einem Niveau zu gestalten, das für die Spieler akzeptabel und überzeugend ist“, verspricht Seong-Keon Jin.

Die zum Mobile-Launch angekündigte Steam-Version (per Client ist Solo Leveling: ARISE schon am PC spielbar) lässt derzeit noch auf sich warten. Steam listet sie für das dritte Quartal. „Das Spiel wird zuerst auf einer PC-Plattform erscheinen, und wir sind zuversichtlich, dass wir es bereits im nächsten Jahr auf zusätzlichen Plattformen veröffentlichen können, basierend auf der PC-Version. Wir werden hart daran arbeiten, den Bedürfnissen globaler Nutzer gerecht zu werden, indem wir die Verfügbarkeit des Spiels schnell auf weitere Plattformen ausweiten“, so Seong-Keon Jin.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Solo Leveling: ARISE, Netmarble