The New Denpa Men: Neue Abenteuer mit den Denpa Men erwarten euch im Juli auf der Switch

Entwickler Genius Sonority hat The New Denpa Men angekündigt. Das RPG wird am 22. Juli 2024 weltweit für Nintendo Switch erscheinen und ist Free-to-play.

„Durchsuche Radiowellen nach den Denpa Men: kleine Kreaturen, die diese unsichtbaren Signale ihr Zuhause nennen“, führen die Macher ein. „Mit bloßem Auge kann man sie nicht sehen, aber man kann sie finden und auf dem Nintendo-Switch-System fangen!“

Ihr sammelt immer neue Denpa Men für eure Gruppe und erlebt mit ihnen gemeinsam Abenteuer. Neben der Hauptgeschichte könnt ihr eure Insel dekorieren, fischen, an Events teilnehmen und gegen andere Denpa-Men-Gruppen von SpielerInnen antreten.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The New Denpa Men, Genius Sonority