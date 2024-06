Bald 14 neue Games inklusive: Netflix bringt sich weiter auf dem Gaming-Markt in Stellung

Netflix arbeitet weiterhin daran, das „Netflix für Videospiele“ zu werden und man lässt sich dabei alle Zeit der Welt. Man geht kleine Schritte, aber man geht sie konsequent. Im heutigen Falle heißt das: 14 neue Spiele werden den Streaming-Dienst im Sommer bereichern, darunter populäre Zugänge wie Don’t Starve Together und Tales of the Shire.

Netflix hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem angekündigt wird, dass in den nächsten Monaten 14 weitere Spiele für den Gaming-Service veröffentlicht werden. Abonnenten können die Spiele über die Netflix-App auf ihren Mobilgeräten inklusive zocken. Bekannte Titel wie die oben genannten sind dabei, aber auch einige neue Spiele, die auf beliebten Netflix-Serien wie Selling Sunset, Emily in Paris und Perfect Match basieren.

Viele der Spiele haben bereits einen konkreten Termin erhalten, weitere sind für eine Veröffentlichung „demnächst“ vorgesehen oder für Sommer geplant. Der überraschendste Eintrag auf der folgenden Liste ist vielleicht Tales of the Shire, das noch unveröffentlicht ist und möglicherweise zeitgleich mit der Veröffentlichung auf anderen Plattformen auch bei Netflix inklusive wird. Sicherlich ein Selling-Point.

Netflix Stories: Perfect Match (June 6)

The Case of the Golden Idol (June 11)

Hearts (June 18)

Cozy Grove: Camp Spirit (June 25)

Too Hot to Handle 3 (July 23)

The Dragon Prince: Xadia (July 30)

Arranger: A Role-Playing Adventure (Summer 2024)

Don’t Starve Together (Coming Soon)

Harmonium: The Musical (Coming Soon)

Lab Rat (Coming Soon)

Netflix Stories: Emily in Paris (Coming Soon)

Netflix Stories: Selling Sunset (Coming Soon)

Tales of the Shire (Coming Soon)

Rotwood (Coming Soon)

Im letzten Jahr hatte Netflix angekündigt, Spiele bald auch auf PCs und am TV zugänglich zu machen. Das Projekt ging bisher nicht über seinen Beta-Status hinaus, die Netflix-Website listet weiterhin ein Smartphone oder Mobilgerät mit Android oder iOS-Betriebssystem als Voraussetzung für das Spielen. Am TV sollen Fans bald auch mit Controller spielen können, am PC und Mac soll es zukünftig mit Tastatur und Maus möglich sein.

Auch ein Zukunftsthema: Berichten zufolge erwägt Netflix die Einführung von In-App-Käufen und In-App-Werbung für seine Spiele, um seinen Spieledienst besser zu monetarisieren. Laut Wall Street Journal haben Netflix-Führungskräfte „Diskussionen“ darüber geführt, wie sie mit ihren Spielen Geld verdienen können, das über Abonnementeinnahmen hinausgeht – einschließlich Mikrotransaktionen und Werbung, die der Streaming-Riese bisher in diesem Zusammenhang gemieden hat.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Netflix