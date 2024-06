Zu Dragon Quest III HD-2D gibt es auch eine Collector’s Edition, die schon vorbestellbar ist

Das ging ein wenig unter, weder in der Pressemeldung noch im Ankündigungstrailer spielte die Collector’s Edition zu Dragon Quest III HD-2D Remake eine Rolle. In der Ankündigung von Square Enix ist lediglich von der standardmäßigen Einzelhandelsversion für Switch und PS5 die Rede.

Im Square Enix Store gibt es aber exklusiv auch eine Collector’s Edition und sie ist jetzt schon vorbestellbar. Für stolze 209,99 Euro erhaltet ihr das Spiel in einer Sammlerschachtel sowie ein vollständiges Acrylblock-Set von Charakteren und Monstern. Darüber hinaus sind digitale Spielgegenstände enthalten.

Für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch ist diese Edition jetzt im Square Enix Store vorbestellbar. Die standardmäßige Einzelhandelsversion wird im breiten Handel verfügbar sein. Unten seht ihr ein Bild der Collector’s Edition!

Übrigens: Auch die ersten beiden Serieneinträge sollen eine HD2D-Frischzellenkur erfahren. Am 14. November 2024 erwartet uns erstmal die überarbeitete HD2D-Version des dritten Teils, der als Prequel quasi den Start der Erdrick-Trilogie markiert.

In die Story von Dragon Quest III HD-2D führt Square Enix so ein: „Einst ließ der große Held Ortega Frau und Kind zurück, um den grausamen Erzfeind Baramos zu bezwingen. Doch Ortega scheiterte an seiner Mission und Baramos’ Schatten lastet noch immer schwer auf dem Reich. Nun, am Tage des 16. Geburtstags, ruft der König von Aliahan das Kind des legendären Helden zu sich, damit es vollenden möge, was der Vater nicht zu vollbringen vermochte: Den Erzfeind zu besiegen und der Welt endlich den Frieden zu schenken.“

Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Team Asano, Amata K.K.