Diesmal ist Zelda die Heldin: Nintendo kündigt Zelda: Echoes of Wisdom für Switch an

Ein brandneues Zelda auf der „alten“ Nintendo Switch, darauf haben viele gehofft, aber wenige haben wohl daran geglaubt. Mit Zelda: Echoes of Wisdom wirft Nintendo noch ein echtes „heißes Eisen“ auf die alternde Hybridkonsole.

Zelda-Producer Eiji Aonuma stellte das Spiel in der Direct höchstpersönlich vor. Ein Novum: Diesmal ist Link verschwunden und es ist an Zelda, die Protagonistenrolle zu übernehmen.

Schwert und Kampf, das passt aber wohl nicht so sehr zur Prinzessin, findet Nintendo. Deshalb führt man eine „neue Spielweise“ ein, die mit Spielkonventionen der Reihe bricht.

Überall in Hyrule tauchen seltsame Risse auf, in denen viele verschwinden – auch Link. Auf der Suche nach Link hilft Zelda die geheimnisvolle Fee Tri. Von ihr erhält Zelda den Tri-Stab, mit dem sie Echos von Gegenständen erstellen kann. Duplikate von Dingen, die sie bereits kennt. Die nutzt sie natürlich, um Rätsel zu lösen!

Zelda kann aber auch Duplikate von Monstern erschaffen, die dann für sie kämpfen. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich. Eiji Aonuma witzelt in der Direct, er selbst kenne noch nicht mal alle Echos.

Zelda: Echoes of Wisdom erscheint bereits am 26. September. Kein Echo, sondern ein Original: Die Nintendo Switch Lite im Design der Zelda-Reihe. Nicht explizit auf „Echoes of Wisdom“ ausgelegt, aber trotzdem recht schmuck. Das Gerät erscheint wie der neue Ableger am 26. September 2024.

Der Ankündigungstrailer:



Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo