Ein Lebenszeichen zu Beyond Good & Evil 2: Die Anniversary Edition zum ersten Teil bietet neue Inhalte

Lange genug hat es gedauert, jetzt ist es endlich offiziell. Die Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition erscheint für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs und mit dem 25. Juni 2024 gibt es jetzt auch schon einen konkreten Termin, der wenig überraschend unmittelbar bevorsteht.

Grund für die Verzögerung vermutlich auch: Man musste den Showcase von Limited Run Games abwarten. Die steuern für Megakonzern Ubisoft nämlich die physischen Konsolenversionen bei. Vorbestellungen sollen ab dem 12. Juli bei Limited Run möglich sein.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition erscheint übrigens „für alle Plattformen“. Die Anniversary Edition soll den Klassiker auf die bestmögliche Weise spielbar machen. Mit 4K, 60fps und zahlreichen Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter Autosave, Cutscene-Skip, Controller- und Tastaturen-Untestützung sowie Cross-Save.

Sicherlich auch interessant, was die Pressemeldung verspricht, nämlich eine Brücke zu Beyond Good & Evil 2. „Darüber hinaus wird diese Sonderausgabe eine neue Schatzsuche enthalten, bei der die Spielenden mehr über Jades Vergangenheit erfahren und exklusive kosmetische Belohnungen sammeln können. Diese exklusive neue Mission verrät auch mehr über die erzählerische Verbindung zu Beyond Good & Evil 2 und zeigt Ubisofts anhaltendes Engagement für die Reihe.“

Beyond Good & Evil 2 überholte 2022 Duke Nukem Forever als das Spiel mit der längsten Entwicklungszeit aller Zeiten. 18 Monate später bleibt es weiterhin still um den ambitionierten Titel. Ein Insider deutete erst im letzten Monat an, dass der Titel weiterhin existiert, die Situation aber „kompliziert“ sei.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, Ubisoft