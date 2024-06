Farmagia: Das Spiel vom Fairy-Tail-Mangaka betrat heute die große Direct-Bühne

Nachdem Marvelous zuletzt beim hauseigenen Showcase neue Einblicke zu Farmagia gab, betrat das Spiel von Fairy-Tail-Mangaka Hiro Mashima heute die große Direct-Bühne. Mit dem 1. November hatte man auch einen konkreten Termin im Gepäck. Das Action-Game mit Monster-Farming-Elementen erscheint dann für Nintendo Switch, PS5 und PCs.

Produziert wird das Spiel von Takehiro Ishida und es entsteht unter dem Motto „A New Frontier“, wie auch immer sich das im Spiel äußern wird. Laut Ishida sei das Spiel jedenfalls „all about people and monsters working together“. Der heutige Trailer zeigt auch ein bisschen Gameplay.

In der Welt von Felicidad züchten und befehligen Bauern, die Farmagia genannt werden, Monster, die unter dem wachsamen Auge des Magus Diluculum in Harmonie leben. Dieser Frieden brachte dem Land Wohlstand, bis zum Tod des Magus, der Opportunisten anlockte, die mithilfe von Monstern die Macht an sich reißen wollten. Ein Konflikt bricht aus.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Ten und seinen Farmagia-Freunden, züchten und befehligen eine Armee von selbst gezüchteten Monstern, während sie Felicidads heimtückische Ländereien erkunden und nach wertvollen Ressourcen suchen, um ihre Farm zu verbessern.

Vorbestellungen für die Farmagia Limited Edition sind in Kürze möglich. Sie enthält für 59,99 Euro ein Exemplar des Spiels, eine Soundtrack-CD mit 23 Arrangements aus dem Spiel und ein Artbook mit mehr als 90 Seiten schöner Illustrationen, alles in einer Box mit einer neuen Illustration von Hiro Mashima untergebracht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Farmagia, Marvelous, XSEED Games, Hiro Mashima