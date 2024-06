Capcom kündigt Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics an

Bei der Nintendo Direct hat Capcom Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics angekündigt. Die Fighting-Games-Collection wird neben Nintendo Switch auch für PlayStation und PC-Steam erscheinen, während man Xbox leider schneidet. Die Veröffentlichung ist 2024 sowohl digital als auch physisch geplant. Enthalten sind konkret:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Neue Features und Inhalte

Alle Spiele in der Sammlung werden Online-Matches unterstützen und erhalten einen Rollback Netcode. In globalen Highscore-Ranglisten können sich Fans in jedem Spiel der Sammlung vergleichen. Dazu gibt es einen Zuschauermodus und in jedem Spiel einen Trainingsmodus, in dem ihr Moves üben und meistern könnt.

Erwähnenswert auch: Das Arcade-Game The Punisher erfährt damit seine erste Veröffentlichung auf PCs und modernen Konsolen. Die Veröffentlichung für das Sega Mega Drive anno 1994 und 1995 mal außen vor – das ist ja bekanntlich keine „moderne Konsole“. Neue Features wie eine Musik-Jukebox und ein Museum im Spiel sowie verschiedene Anzeigefilter sollen die Sammlung weiter aufwerten.

Der Ankündigungstrailer:

