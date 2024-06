Malerisches Metroidvania MIO: Memories in Orbit bei Nintendo Direct enthüllt

Das französische Studio Douze Dixièmes durfte gemeinsam mit Publisher Focus Entertainment bei der aktuellen Nintendo Direct das neue MIO: Memories in Orbit enthüllen. Ein kleines Trostpflaster für alle Genre-Fans, die auch Hollow Knight: Silksong hofften. Denn MIO: Memories in Orbit ist ein Metroidvania. Nach ihrem Debütspiel Shady Part of Me plant Douze Dixièmes die Fertigstellung 2025 und eine Veröffentlichung für Nintendo Switch, Xbox, PlayStation und PCs.

Beschrieben wird MIO in wenigen Worten als „SF-Odyssee, die Metroidvania mit einzigartiger Art Direction verbindet. In der Rolle des Roboters MIO erkunden und erobern die Spieler die Arche, ein gigantisches, labyrinthartiges Raumschiff, um es vor dem Aussterben zu retten.“ Der agile Roboter schaltet nach und nach neue Kräfte und Fähigkeiten frei, um neue Bereiche zu erkunden und alle Geheimnisse zu lüften.

„Niemand weiß, warum die Perlen, die KI-Verwalter der Arche, aufgehört haben zu funktionieren. Von allen vergessen, droht dem Gefäß die Abschaltung. Wirst du die Arche vor dem Vergessen bewahren? Wirst du es wagen, ihre Erinnerungen zu wecken?“, fragt Focus Entertainment in der Ankündigung. 30 unterschiedliche Gegnereinheiten und 15 furchterregende Wächter-Bosse erwarten euch.

„Nach mehreren Jahren der Entwicklung sind wir sehr stolz auf das, was MIO: Memories in Orbit dem Genre zu bieten hat, und dieser erste Trailer ist der Beweis dafür. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern in den kommenden Monaten noch mehr zeigen zu können“, sagt das Team von Douze Dixièmes.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes, Focus Entertainment