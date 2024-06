Turtles: Splintered Fate feiert im Juli sein Debüt auf Nintendo Switch

Das im April bei der „Indie World“ für Nintendo Switch angekündigte Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate feiert am 17. Juli 2024 sein Debüt.

Der Titel war bislang „Apple Arcade“-exklusiv und erscheint zeitlich begrenzt als Konsolen-Exklusivtitel für die Switch, wie es zur Ankündigung hieß. Weitere Plattformen dürften also folgen, doch dazu gab es jetzt noch keine neuen Details.

In „Splintered Fate“ machen sich die vier Super-Schildkröten auf, ihren Meister Splinter zu retten – der wurde nämlich vom fiesen Foot Clan gefangen genommen. Ihr schlüpft also in die Rolle Eures Lieblingsturtles, um mysteriöse Portale in der Stadt auf der Suche nach eurem Sensei zu durchforsten. Das tut ihr in bester Roguelike-Action-Manier, bei der jeder Turtle mit eigenen Vor- und Nachteilen daherkommt.

Ihr kämpft euch wahlweise alleine in isometrischer Perspektive durch die Level oder holt euch Verstärkung von euren Brüdern im Online-Koop-Modus. Natürlich warten jede Menge bekannte Kulissen und Figuren darauf, von euch entdeckt und bekämpft zu werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Super Evil Megacorp, Nickelodeon