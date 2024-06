The Hundred Line ist das neue Spiel der Danganronpa- und Zero-Escape-Macher

Publisher Aniplex und die Entwicklerstudios Too Kyo Games und Media. Vision haben The Hundred Line: Last Defense Academy für Switch und PCs angekündigt. Der Titel soll im Frühjahr 2025 veröffentlicht werden.

Bei dem Titel handelt es sich um die Zusammenarbeit von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und dem Kopf hinter der „Zero Escape“-Serie, Kotaro Uchikoshi. Zuvor firmierte das Projekt unter dem Arbeitstitel „Limit x Despair“ – nun nutzte man die Bühne der aktuellen Ausgabe von Nintendo Direct, um den Titel offiziell anzukündigen.

„Takumi Sumino ist ein ganz normaler Teenager, der im Tokyo Residential Complex lebt, einem Ort, an dem jeder Tag dem anderen gleicht und nie etwas Schlimmes passiert. Das ändert sich, als bizarre Monster die Stadt angreifen und Chaos anrichten. Eine seltsame Kreatur namens Sirei erscheint und bietet Takumi die Macht, diejenigen zu beschützen, die ihm lieb sind … Er muss sich nur selbst in die Brust stechen“, führt Publisher Aniplex in die Story ein.

Und weiter: „Als Nächstes ist Takumi in der Last Defense Academy, einer Schule mitten im Nirgendwo, umgeben von einer Wand aus überirdischen Flammen. Er und 14 andere Schüler wurden in die Special Defense Unit eingezogen, ein Team, das die Schule in den nächsten 100 Tagen beschützen soll. Wie viel sind sie bereit zu opfern, um ihr normales Leben zurückzuerlangen und die Welt vor den grotesken Schuleindringlingen zu retten?“

SpielerInnen werden defensive Gefechte in Strategie-RPG-Manier austragen, um die Akademie zu schützen. Dabei winken alle SchülerInnen mit individuellen Spezialfähigkeiten.

Wird gerade nicht gekämpft, sollt ihr die freie Zeit nutzen können, um eine Bindung zu euren KameradInnen aufzubauen und die Umgebung zu erkunden. Der Titel soll zudem 100 verschiedene Enden haben – wie unterschiedlich die ausfallen, wird sich zeigen müssen.

The Hundred Line im Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Hundred Line -Last Defense Academy-, Too Kyo Games, Media. Vision, Aniplex