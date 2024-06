Der „Monster-Saver“ Creatures of Ava hat einen konkreten Termin und neuen Trailer erhalten

Nach dem Auftritt bei der Partner-Preview von Xbox im März stand Creatures of Ava sicherlich auf einigen neuen Wunschlisten. Interessierte dürfen sich jetzt über den konkreten Termin freuen, den die spanischen Studios Inverge und Chibig dem Monsterzähmspiel verpasst haben.

Ab dem 7. August könnt ihr Kreaturen zählen, retten und die Epidemie auf dem Planeten Ava stoppen. Creatures of Ava will dabei vollständig ohne Gewalt auskommen! „Die Spieler erkunden als Abenteurerin Vic vier unterschiedliche Biome, kümmern sich um die Kreaturen dort und befreien sie von einer mysteriösen Infektion namens Withering“.

Creatures of Ava legt den Schwerpunkt auf die Erkundung einer Welt, in der es von Kreaturen nur so wimmelt. Die einst friedlichen Kreaturen sind von der unbekannten Infektion befallen und werden aggressiv. Heilt ihr sie, gehen sie mit euch eine einzigartige Verbindung ein, die es euch ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um die Welt zu erkunden und Probleme zu lösen. Die Kampfmechanik lenkt den Fokus auf das Heilen, weniger auf das Besiegen und mit einer Flötenmelodie zähmt ihr die Wesen.

Creatures of Ava erscheint am 7. August für PCs und Xbox. Das Spiel wird vom ersten Tag an Teil des PC Games Pass und Xbox Game Pass sein. Unten seht ihr den neuen Trailer!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Creatures of Ava, 11 bit studios, Inverge Studios, Chibig