Noch mehr Zelda und Metroid sowie neue „Mature“-Games gibt es ab sofort bei Switch Online

Nintendo hat die Nintendo-Direct-Bühne auch dazu genutzt, neue Titel für ihr Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket bekannt zu geben.

„Game Boy Advance“-EnthusiatInnen dürfen sich etwa über The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords und den Metroid-Liebling Metroid Zero Mission freuen. Zero Mission ist ein Remake des Serienerstlings.

Spannend wird es auch in der N64-Abteilung. Die wird nämlich um eine neue „Mature-Spielesammlung“ ergänzt, die sich speziell Titeln widmet, die eher für das ältere Publikum geeignet sind. Eine solche Sparte war in Japan bereits im vergangenen Jahr ein Thema und soll nun auch hierzulande ihren Weg in den eShop finden.

Erste Titel, mit denen ihr im Rahmen der Mature-Spielesammlung rechnen dürft, umfassen Turok: Dinosaur Hunter und den Agenten-Shooter Perfect Dark, der auch gleich mit Online-Multiplayer aufschlagen soll. Der beste N64-Shooter sagen die, die GoldenEye 007 nicht kennen. Spaß beiseite: Passt natürlich hervorragend zur Rückkehr von Joanna Dark beim Xbox Showcase kürzlich!

Und die beste Nachricht zum Schluss: Alle Titel sollen noch im Laufe des Tages verfügbar werden. Na dann: Viel Spaß! Mit welchem Spiel fangt ihr heute Abend an?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo