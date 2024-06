Die 120-jährige Geschichte einer Wohnung erlebt ihr mit The Berlin Apartment

Die Trüberbrook-Entwickler vom deutschen Studio bildundtonfabrik arbeiten derzeit am Metroidvania Constance, haben aber schon jetzt ihr zweites neues Projekt vorgestellt. Man kündigte The Berlin Apartment an.

„The Berlin Apartment wird in Form einer Kurzgeschichtensammlung in voneinander unabhängigen Einzelgeschichten und aus der First-Person-Perspektive erzählt“, erklärt man. In mehreren Episoden, die über eine Zeitspanne von 120 Jahren andauern, erlebt ihr die Geschichte einer Berliner Altbauwohnung. Das ist doch mal ein Ansatz.

Die Erkundung der Wohnung steht dabei im Mittelpunkt. Das geschieht in einer First-Person-Perspektive. Jede Episode soll sich dabei deutlich von den anderen unterscheiden: mit eigenen ProtagonistInnen, einem eigenen Genre, mit unterschiedlicher Atmosphäre und Visualität.

Der Ankündigungstrailer:

