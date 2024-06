Matsuno-approved: Das Taktik-RPG Sword of Convallaria erscheint im Juli

„Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics“, mit diesen Worten wurde Sword of Convallaria im letzten Jahr angekündigt. Markige Vergleiche, zutreffend wohlgemerkt. Zumindest, wenn man nach den ersten optischen Eindrücken geht.

XD Games teilte jetzt mit, dass das Taktik-RPG am 31. Juli 2024 für Mobilgeräte und PC-Steam erscheint. Die Anmeldung für eine Closed-Beta ist ab sofort über die offizielle Website möglich, sie wird am 27. Juni 2024 beginnen. Eine kostenlose Demo ist bei Steam ebenfalls verfügbar. Auch danach wird es nicht teurer für Interessierte, zumindest nicht anfangs. Denn Sword of Convallaria wird free-to-play sein.

Dabei bietet man ein interessantes Modell an: Die Vollversion wird zwei Spielmodi haben. Elysium wird als „dynamischer Online-Modus“ beschrieben, während Spiral of Destinies ein „eigenständiges Taktik-RPG für Einzelspieler“ sein soll. Die Einnahmen aus dem Online-Modus will XD Games kontinuierlich in die Entwicklung von Inhalten für den Einzelspielermodus investieren.

Das ist Sword of Convallaria

Ihr setzt eure Füße auf den alten Kontinent Rodinia, wo ihr in Iria landet, einer kleinen Nation, die reich an magischen Luxit-Mineralien ist. Euer Abenteuer beginnt, als ihr in einem Kerker erwacht und nach Convallaria flieht, einer Stadt, die durch Irias eskalierende Konflikte bedroht ist. Als Anführer der Söldnergruppe Sword of Convallaria trefft ihr schwierige Entscheidungen, um Frieden für Iria zu schaffen.

Das gefällt auch Veteran Yasumi Matsuno, der auf Sword of Convallaria aufmerksam wurde und einen lobenden Tweet dazu verbreitete. Matsuno zeigte sich unter anderem für Final Fantasy Tactics und Ogre Tactics verantwortlich. Zunächst soll Sword of Convallaria für PC-Steam und Mobilgeräte erscheinen. Eine Switch-Version sei geplant und weitere Plattformen nicht ausgeschlossen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword of Convallaria, XD