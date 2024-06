Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven lässt einen JRPG-Klassiker im Oktober neu aufleben

Weitere Remaster der SaGa-Reihe. Wer darauf wettete, bekam in den letzten Jahren keine besonders guten Quoten. Bei der Nintendo Direct ging es am 18. Juli 2024 mit Romancing SaGa 2 weiter.

Der RPG-Hit, der sich in Japan 1993 über eine Million Mal verkaufte, erhält als Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ein vollständiges HD-Remake für Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam und hat mit dem 24. Oktober 2024 dafür schon einen konkreten Termin. Eine Handelsversion gibt es für Nintendo Switch und PlayStation 5!

Das neu aufgelegte Remake wird vom Team hinter Trials of Mana entwickelt. Es gibt eine moderne Grafik, ein überarbeitetes Gameplay und weitere Verbesserungen, die Langzeitfans und SaGa-Neueinsteiger begeistern sollen. Dazu gibt es neu arrangierte Musik und Neukompositionen von Kenji Ito sowie japanische und englische Sprachausgabe.

Spielende begeben sich auf „ein Abenteuer, das mehrere Generationen umfasst, um ihr Kaiserreich zu beschützen und zu erweitern. Nachdem ihre Heimat von einem der legendären Sieben Helden angegriffen wird, entfaltet sich eine verzweigte Geschichte von Rache und Wiedergutmachung, in der sie in den Kampf ziehen müssen, um das zu beschützen, was ihnen am Herzen liegt.“

Square Enix hebt in der Ankündigung das Freiform-Szenariosystem hervor, für welches die Serie bekannt ist und mit dem die Entscheidungen der Spielenden den Verlauf der Geschichte verändern – darunter auch, wer den Thron erbt. Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer!

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen Inc.