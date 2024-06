PAND LAND: Pokémon-Macher überraschen mit einem brandneuen RPG

Game Freak ist bekannt als das Entwicklerstudio hinter der Pokémon-Serie, doch alle paar Monde bricht man aus und entwickelt andere Spiele. Manchmal sogar für andere Publisher als Nintendo und für Plattformen wie Xbox und PlayStation. 2015 war das beispielsweise Tembo the Badass Elephant, 2017 Giga Wrecker oder im letzten Jahr Pocket Card Jockey: Ride On für Nintendo Switch.

Vor einiger Zeit kündigte man außerdem Project Bloom an, das gemeinsam mit Private Division entsteht und offenbar sogar noch etwas ambitionierter ist. Heute geht es aber erstmal mit PAND LAND weiter. Das Trademark dazu wurde schon im Januar registriert und zunächst Project Bloom zugeschrieben, aber PAND LAND ist dann doch ein anderes Spiel.

Ihr sucht, sammelt und bildet Teams. Klingt erstmal gar nicht so weit weg von Pokémon. Aber PAND LAND ist ein kleines RPG, das gemeinsam mit WonderPlanet entsteht und euch auf das weite Meer hinaus verschlägt. WonderPlanet über nimmt die Entwicklung und den Betrieb des Mobile-Games, während Game Freak plant und überwacht. Die Marke gehört Game Freak.

Ihr trefft auf Verbündete, sammelt Schätze und bildet ein Team aus insgesamt über 400 Partnern. Die Handlung spielt in einer mysteriösen Welt voller unbekannter Länder. Spielende können Orte, die sie besuchen möchten, frei auswählen und dann erkunden. PAND LAND geht am 24. Juni 2024 in Japan an den Start, zu einer Lokalisierung ist noch nichts bekannt.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: PAND LAND, Game Freak, WonderPlanet