Arcade-Sport-Sammlung Looney Tunes: Wacky World of Sports angekündigt

Bei der Nintendo Direct hat Publisher GameMill Entertainment gemeinsam mit Entwickler Bamtang Games Looney Tunes: Wacky World of Sports angekündigt. Die Arcade-Sport-Sammlung in bester Looney-Tunes-Optik soll dabei nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation, Xbox und für PC-Steam erscheinen.

Der Ankündigungstrailer zeigt einige der Sportarten, die euch dabei erwarten, allerdings nur in hübschen Sequenzen. Tretet in Basketball, Fußball, Golf und Tennis gegen eure Familie und Freunde an. Ihr könnt auch alleine oder im gemeinsamen 4-Spieler-Koop antreten. Dabei wählt ihr den Charakter aus, der am besten zu eurem Spielstil passt.

Neun kultige Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten stehen dabei zur Verfügung: Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Sylvester, Taz, Wile E. Coyote und der Road Runner. Der Ankündigungstrailer lässt einige verrückte Attacken erahnen. Als Hintergrund dienen dabei natürlich ikonische Looney-Tunes-Welten, darunter Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn, Foghorn’s Farm oder Road Runner’s Canyon.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Looney Tunes: Wacky World of Sports, GameMill Entertainment, Bamtang Games