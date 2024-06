Das war … Kalenderwoche 22/2024

Die Saison der Gaming-Livestreams wurde in dieser Woche so richtig lanciert. Den Anfang machten dabei vor allem Sony und Marvelous. Aber auch sonst war einiges los mit vielen spannenden Trailern. Ganz zum Schluss haben wir dann noch ein Review und die Juni-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hat vorgelegt und die sommerliche State of Play abgehalten. Hier findet ihr die wichtigsten Inhalte:

Auch Marvelous hat in diesem Jahr wieder eine eigene Präsentation abgehalten. Beim Marvelous Game Showcase waren natürlich nicht ganz so viele Spiele mit dabei, dafür konnte sich die Auswahl sehen lassen:

Daemon X Machina: Titanic Scion (Teaser-Trailer)

(Teaser-Trailer) Farmagia (Trailer)

(Trailer) New Story of Seasons (Trailer)

(Trailer) Rune Factory: Project Dragon (Trailer)

Bei Square Enix sorgen immer wieder die Verkaufserwartungen für Kopfschütteln. Dies hat nun Jacob Navok, der ehemalige Business-Chef, ausführlich erklärt. Interessante Einblicke, die etwas Kontext liefern.

Einige weitere Neuankündigungen haben uns ebenfalls noch erreicht. Dazu gehört beispielsweise Aikyam (PS5, Xbox Series, PC), welches Bollywood-Einflüsse hat. Noch in diesem Jahr soll es diebisch werden mit Arsene Lupin: Once a Thief (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Das Cozy-Genre mit der Postapokalypse verbinden möchte Caravan SandWitch (PS5, Switch, PC), ein textbasiertes Adventure im Stil eines Musikvideos ist Moonless Moon (PC) und Ultra Mushroom (PC) verspricht recht verrückt zu werden.

Den konkreten Japan-Termin hat The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (PS4, PS5) erhalten. Hierzulande steht vorerst nächste Woche eine Demo zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (PS4, PS5, Switch, PC) an. Am 4. Juli startet mit Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) der neue Titel von Hoyoverse. Bis am 22. August gedulden müsst ihr euch jedoch auf Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch (PS5, Switch). Neben einem neuen Trailer zu Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es zum Atlus-Projekt auch eine spezielle Masken-Aktion. Um die fusionierten Kämpfer ging es bei Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC), während es zu That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) den Eröffnungsfilm gab. Einige Ausblicke zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5) gab es zum Trilogie-Abschluss.

Aus Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) sahen wir drei Charaktere in der Vorstellung. Für Japan ist The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd (PS4, Switch) inzwischen datiert. Bereits nächste Woche könnt ihr euch in Kamaeru: A Frog Refuge (Switch, Xbox Series, PC) um viele Frösche kümmern. Gameplay könnt ihr euch zu Lost Hellden (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) ansehen, bei Ark of Charon (PC) steht der Early Access an, eine kleine Verzögerung gab es bei The Star Named EOS (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und zu Mira and the Legend of the Djinns (PC) gibt es zunächst eine Demo. Mittlerweile auf Englisch spielbar ist The Hungry Lamb (PC), dabei handelt es sich um eine düstere Visual Novel.

Lust auf ein Heißgetränk? Dann habt ihr nun die Wahl zwischen Kemono Teatime (PC) (Link), Maid Cafe on Electric Street (PC) (Link), Tavern Talk (Switch, PC) (Link) oder Tavern Keeper (PC) (Link). Mit der Stimme von Samus kann sich Eden Genesis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auszeichnen und Castaway (PC) ist mit Zelda-Anleihen auch für Konsolen in Entwicklung. Auch noch für Xbox und Switch ist Bleach: Brave Souls unterwegs. Zum Film Return to Silent Hill erhielten wir einige Einblicke hinter die Kulissen.

Ein Teaser hat uns auf die Ubisoft Forward neugierig gemacht. Neue Inhalte sind ab sofort für Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) verfügbar und in Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) kämpft bald Lidia mit. Auch das nächste Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) steht bereits wieder an. Der Sommer bringt ebenfalls Neuerungen für Pokémon GO (Mobil) und Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) spannt mit Monster Hunter zusammen. Bald hat das Warten auf die zweite Staffel von NieR Automata Ver1.1a ein Ende. Kostenlos durchstarten könnt ihr endlich mit Nightmare Kart, welches als Bloodborne Kart bekannt wurde.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES war die PC-Portierung von Ghost of Tsushima: Director’s Cut (zum Testbericht). Der Titel verdient immer noch eine klare Kaufempfehlung und für PCs liegt nun die beste Version vor.

Die Neuerscheinungen im Juni 2024 zeigen sich sommerlich. Sprich: Die Liste ist für einmal nicht mehr ganz so umfangreich.