Schlüpft in Arsene Lupin: Once a Thief in die Rollen des Meisterdiebs und seines Gegenspielers

Publisher Microids und der Entwickler Blazing Griffin haben das Adventure Arsene Lupin: Once a Thief für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs angekündigt. Der Titel soll Ende 2024 an den Start gehen.

Das Spiel verspricht eine fesselnde Reise in die Welt des legendären Gentleman-Einbrechers. SpielerInnen tauchen ein in die ikonischen Geschichten aus dem Werk von Maurice Leblanc und entdecken, wie die Legende entstand.

Und zwar in Form eines Adventure-Puzzle-Spiels, das sie sowohl in die Rolle von Lupin als auch jene seines Gegenspielers Detective Ganimard schlüpfen lässt. So sollen bislang einzigartige Perspektiven auf bekannte Geschichten möglich werden.

Als Lupin löst Ihr Rätsel und tarnt Euch mithilfe verschiedener Verkleidungen. In der Rolle von Ganimard hingegen sucht Ihr nach Beweisen, befragt Verdächtige, erstellt Zeitpläne und verbindet die Punkte, um dem legendären Meisterdieb auf die Schliche zu kommen.

Arsene Lupin: Once A Thief im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Arsene Lupin: Once a Thief, Microid, Blazing Griffin