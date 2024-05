Neue Einblicke zum brandneuen Story of Seasons und was das Spiel alles besser machen will

Natürlich geht es weiter mit Story of Seasons. Schon beim Marvelous Game Showcase 2023 kündigte der japanische Entwickler und Publisher gleich zwei neue Einträge zur Serie an. Neben einem neuen Story of Seasons (Bokujō Monogatari) mit „traditionellem Gameplay“ möchte man auch ins Mehrspieler-Genre vorstoßen.

Beim nächtlichen, diesjährigen Showcase, das leider im Schatten der State of Play stand, lieferte man neue Einblicke in das nächste „Standardwerk“. Das 2023 angekündigte Multiplayer-Spiel, das man schon damals nur mit Artworks präsentierte, fand keine Nennung.

Hikaru Nakano, Manager der „Story of Seasons“-Reihe, erklärt uns dabei noch einmal, worum es in einem Story of Seasons geht und dass auch das neue Spiel auf diese beliebten Features den Fokus legt.

Anschließend zeigt man einen neuen Trailer zum noch namenlosen neuen Haupteintrag der Reihe. Das Video soll vor allem zeigen, wie weit man visuell gekommen ist. Dabei darf der Para-Glider nicht fehlen.

Die natürliche Beleuchtung, die Vegetation, der Tag-Nacht-Zyklus und der Einfluss durch Jahreszeiten und Wetter, an solchen Dingen arbeitet man intensiv. Weitere Details gibt es heute noch nicht und auch echtes Farming-Gameplay bleibt man schuldig.

Aber man nimmt sich offenbar sowieso noch etwas Zeit. Es gab heute weder einen konkreten Namen für das Spiel, noch nannte man Plattformen oder gar einen Veröffentlichungstermin.

Der Abschnitt im Stream:

Bildmaterial: New Story of Seasons, Marvelous Games