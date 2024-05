The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd erscheint im September

Vor kurzem kündigte Entwickler MAGES The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd an. Nun wissen wir, dass das Spiel am 26. September für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan erscheinen wird. Ob es der Titel auch in den Westen schaffen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Chancen dafür stehen aber besser denn je. Spike Chunsoft gab kürzlich bekannt, dass Videospiele zu „The Quintessential Quintuplets“ auch im Westen erscheinen werden. Ein „Doublepack“ aus zwei älteren Serienspielen ist jetzt bereits bei uns verfügbar.

Neben der Standardversion wird es zu Gotopazu Story 2nd in Japan auch eine Limited Edition und eine Special Box Edition geben. Die Limited Edition enthält neben einem Exemplar des Spiels, ein 300-seitiges Artbook im A4-Format mit allen Standbildern und Kartenillustrationen zu den 23 Event-Stories aus dem Spiel. Die Special Box enthält den Inhalt der Limited Edition und zusätzlich fünf Acrylständer, ein A4-großes Leinwandbild und eine Soundtrack-CD.

Gotopazu Story 2nd wird Inhalte wie Events und Kartenillustrationen aus dem zweiten Jahr der Smartphone-Adaption Gotopazu enthalten, die im Oktober 2020 für Smartphone und Mai 2023 ebenfalls für PS4 und Switch erschienen ist. Die „Puzzle“-Elemente werden jedoch nicht enthalten sein. Allerdings wird es ebenfalls Elemente aus dem weiteren Verlauf der Vorlage von The Quintessential Quintuplets geben.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, MAGES