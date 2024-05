Aikyam wird ein rundenbasiertes Fantasy-RPG mit Bollywood-inspirierter Welt

Der in Toronto beheimatete Entwickler Thousand Stars hat Aikyam angekündigt, ein von Bollywood inspiriertes, rundenbasiertes RPG, welches für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen soll. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus.

So stellen euch die Macher das Spiel vor: „Das Dorf Aikyam ist in Aufruhr! Nach dem plötzlichen und geheimnisvollen Verschwinden der geliebten stellvertretenden Bürgermeister regiert das Chaos. Dämonen, die es auf den allmächtigen ‚Celestial Glue‘ abgesehen haben, bereiten sich darauf vor, die Welt in ewige Dunkelheit zu stürzen.“

Nun liegt es an Vishva, Ramli und Guru-ji, die Herzen der verärgerten Dorfbewohner in extravaganten, rundenbasierten Kämpfen zu erobern und sie gegen die Dämonen zu vereinen! Dabei gilt es, eure inneren Mächte als Bollywood-Star zu entfesseln: Dramatische Sprünge, Drehungen und der Schwerkraft trotzende Stunts verblüffen eure Gegner in filmischen Kämpfen mit dem Charakter des indischen Kinos.

Euch soll eine charmante Welt erwarten, auf die ihr im Ankündigungstrailer einen ersten Blick werfen könnt. Die offizielle Website zum Fantasy-RPG findet ihr hier.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Aikyam, Thousand Stars