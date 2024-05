The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria erhält konkreten Japan-Termin

Das im Dezember angekündigte The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria hat von Falcom einen konkreten Japan-Termin spendiert bekommen. Das RPG erscheint am 26. September für PS4 und PS5 in Japan. Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus.

Falcom veröffentlichte im Rahmen der Bekanntgabe auch einen neuen Trailer und Details zur japanischen Limited Edition. Dazu teilte man zahlreiche neue Details und stellte unter anderem Feri Al-Fayed, Aaron Wei, Risette Twinings und Quatre Salision vor. Gematsu hat die englische Übersetzung parat.

Die Trails-Reihe hat sich weltweit 7,5 Millionen Mal verkauft und fand ihren Anfang im berühmten Trails in the Sky. Fortgesetzt wurde die Geschichte des zemurianischen Kontintens mit Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie und Trails through Daybreak. Letzteres muss erst noch im Westen erscheinen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria, Falcom